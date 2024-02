Desenes de pagesos tallen l'A-2 i fan talls intermitents a l'AP-2 a Soses

Desenes de pagesos han iniciat aquest dilluns, poc després de les 9 del matí, una marxa lenta per l'A-2 des d'Alcarràs (Segrià) fins a l'altura de Soses, on han tallat la via, just a l'enllaç amb l'AP-2. Des d'aquest punt, els manifestants han intentat accedir a l'AP-2 per tallar-la, però un dispositiu dels Mossos d'Esquadra els ho ha impedit. Així, els manifestants han baixat dels tractors i han anat a peu per un camí de terra secundari fins que han pogut accedir a l'autopista. Després d'acordar-ho amb els Mossos, els pagesos hi fan talls intermitents en sentit Saragossa, el que provoca retencions.

Un dels portaveus de la mobilització, Jordi Larios, ha denunciat que en un principi els Mossos els impedissin seguir amb la protesta, ja que assegura que tenien el permís corresponent per bloquejar les dues vies. En aquest sentit, ha advertit el Govern que «la paciència també s'acaba» i que pot ser més endavant «quan ens necessitin no ens trobaran».