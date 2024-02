Cinc detinguts per cultivar més de 1.900 plantes de marihuana en un habitatge de Matadepera

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 8 de febrer cinc persones, quatre homes i una dona amb edats compreses entre els 23 i els 61 anys, per cultivar marihuana en un habitatge de Matadepera (Vallès Occidental). La investigació es va posar en marxa per la sospita de la Policia Local que en un domicili de la localitat hi podia haver una plantació ‘indoor’. Després de fer algunes comprovacions, dijous passat els agents van entrar a l’habitatge, on van trobar més de 1.900 plantes de marihuana i tota la infraestructura per cultivar-la i van detenir els cinc ocupants per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions