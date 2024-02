Les trucades operatives al 112 el 2023 a Catalunya van créixer gairebé un 3,8 % respecte a 2022

El Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 de Catalunya (CAT112) va rebre l’any passat 2.319.974 trucades operatives, per les quals va ser necessari activar algun recurs, la qual cosa representa un 3,8 % més que l’any anterior, 2022, quan van rebre 2.234.855 trucades.

Segons ha informat aquest dissabte el Departament d’Interior, del que depèn CAT112, aquest servei va rebre l’any passat 2,3 milions de trucadesi van activar recursos com a policia, bombers, emergències mèdiques, agents rurals o protecció civil.

La majoria de les comunicacions estaven relacionats amb la seguretat, 820.140 trucades, un 7,71 % més que l’any anterior; seguides d’aquelles en les quals es demanava assistència sanitària, 660.737, que van ser derivades al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb un descens del 0,33%.

Les trucades relacionades amb temes de trànsit van ser 327.221, una 4,06 % més; i per problemes relacionats amb el civisme el 112 va rebre 221.959 trucades, un 2,52 % menys, sempre amb relació a 2022.

Els serveis del 112 van derivar als bombers un 4,6 % de les trucades rebudes, 108.367 en 2023 i 103.568 el 2022, un 4,63 % més.

El mes de l’any passat en què el 112 va rebre més trucades va ser el de juliol, 232.279, seguit d’agost, 226.112, i de juny, 214.922. Per contra, els mesos amb menys alertes van ser el febrer, 153.278, i el gener, 167.690.

Des de l’any 2013, les trucades operatives al 112 han anat en ascens, passant de 1.227.043 a les 2.319.974 del 2023, un 89 % més.

Si se sumen totes les trucades ateses per CAT112 el 2023 i no només les operatives (causades per una emergència), van ser un total de 3.920.294, un 15,6 % més que l’any anterior, un augment que Interior atribueix a una incidència que va afectar a tots els serveis del 112 i que tenia l’origen en el sistema operatiu de molts telèfons que va generar anomenades no desitjades en activar un botó del telèfon.

Amb una actualització del sistema operatiu que suprimia aquesta funcionalitat es va posar fi a un volum important de trucades involuntàries.