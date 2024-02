L'any 2023 tanca amb gairebé cap persona que estigui esperant una intervenció quirúrgica fora de termini

El Departament de Salut va presentar ahir les dades del Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària, corresponents al tancament de l’any 2023, un pla que es va posar en marxa fa un any.

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz,va mostrar la seva satisfacció en presentar els resultats obtinguts per aquest pla: «És un balanç globalment bo, l’accessibilitat ha millorat globalment tant en les visites de l’atenció primària, com sobretot en les intervencions quirúrgiques, com també en el conjunt d’aquest accés».

Quant a l’accessibilitat a l’atenció primària i comunitària (APiC) i les llistes d’espera, el conseller Balcells va dir que «s’ha recuperat la situació d’abans de la pandèmia: avui estem millor en tots els aspectes que al 2019; hem superat, doncs, la pandèmia i la post pandèmia».

Els resultats indiquen que els percentatges de persones en llista d’espera per a una intervenció quirúrgica que s’han resolt dins del termini han millorat el 2023 respecte l’any anterior: oncologia s’ha mantingut en el 99%, la cirurgia cardíaca ha passat del 99% al 100%, la cirurgia garantida del 90% al 97% i, finalment, la resta de cirurgies del 92% al 97%.

D’altra banda, Balcells va confirmar que Salut intensificarà les accions per millorar l’accessibilitat de les visites de l’APiC. I per aconseguir-ho, s’impulsa la implementació aquest 2024 de l’eina de programació per motius arreu de Catalunya. Es tracta d’un sistema que «ha de permetre ajustar molt més adreçar la visita que demana l’usuari –presencialment o per telèfon– a que l’atengui el professional corresponent: ja sigui a infermeria, o per motius administratius, o al metge o metgessa de família, pediatria, etc.», va explicar el conseller.

Aquesta plataforma s’ha testat com a pla pilot el 2023 a 14 equips d’atenció primària distribuïts per tot el territori, i «ha demostrat molt bons resultats». L’eina determina 285 motius possibles de consulta, «uns motius que han de permetre prioritzar-ne aquells que necessiten ser visitats en 24 hores, amb més celeritat (cas d’algú que té febre), dels que poden esperar uns dies, 3-5 dies (cas de qui té un mal d’esquena de fa uns mesos), i no passa res», va detallar Balcells. També va reconèixer la importància de la inversió econòmica feta en el Pla: 100 M€ que quedaran com a estructurals per consolidar les millores d’accessibilitat al sistema.

Bon resultats globals d’accessibilitat al sistema de salut l’any 2023

Els temps de resolució per a una intervenció quirúrgica varien segons la tipologia: oncologia entre 45 i 60 dies: cardíaca 90 dies; les garantides (cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll), 180 dies, i la resta, 365 dies. El 2023 es va tancar amb 39.000 intervencions més (un 11% més) respecte 2022, les intervencions quirúrgiques fora de termini s’han reduït un 61%.

La finalitat del Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària és mesurar l’experiència d’accés al sistema: el termini d’accés als professionals de referència de l’atenció primària i comunitària (APiC); el termini d’accés a les primeres visites d’atenció hospitalària sol·licitades des de l’APiC i des del mateix hospital; el termini de resolució de les proves complementàries diagnòstiques, que són derivades des de la comunitat (APiC i consultes externes d’hospital); i el termini de resolució de les intervencions quirúrgiques.

Així doncs, l’atenció primària i comunitària ha millorat en resolució pel que fa a les proves diagnòstiques i en algunes intervencions com les ecografies i les infiltracions. El desembre de 2023 va arribar al pic superior a les 16.000 ecografies abdominals i a les 21.000 infiltracions realitzades.

En l’apartat de visites a l’especialista, el termini per a la primera visita a consultes externes s’estableix en menys de 30 dies en el cas de les preferents i fins a 90 dies en les ordinàries. El 2023 es va tancar amb 164.000 visites més (un 9% més) respecte 2022, les visites fora de termini es van reduir en un 12%.

El temps de resolució per a la realització d’una prova diagnòstica és com a màxim de 90 dies. El 2023 es va tancar amb 165.000 proves més (un 21% més) respecte 2022, les proves diagnòstiques fora de termini s’han reduït un 30%.

Pel què fa a les visites als centres d’atenció primària, dos de cada tres persones han tingut visita en 5 dies o menys amb el seu professional assignat des del dia que la demanen.

Pel que fa a l’atenció telefònica, 7 persones de cada 10 han rebut resposta telefònica en el primer intent de la trucada (73%) i gairebé 9 de cada 10 en les 12h posteriors al primer intent (88%).

En les accions per a la millora de l’accessibilitat, durant aquest any, Salut també ha treballat en el desplegament del programa Planifica’t, i hi segueix treballant per analitzar els centres amb accessibilitat més baixa i aplicar-hi millores concretes, al mateix temps que s’han agrupat les e-consultes i això n’ha suposat una reducció del 56%.

Enquesta de satisfacció

El grau de satisfacció global de la ciutadania amb l’atenció rebuda s’ha incrementat 0,35 punts, passant del 7,37 del 2022 al 7,72 el 2023, segons es desprèn del darrer Pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció d'usuaris (PLAENSA).

Pel que fa al tracte personal del que reben els usuaris per part dels metgesses valora satisfactòriament en un 93,1 per cent i el de les infermeres en un 94,8%. Així mateix, la ciutadania valora en un 94,1% de satisfacció en les explicacions que rep per part dels professionals de l’atenció primària i un 90.2% creu que està en bones mans. Un altre dels aspectes que ha valorat satisfactòriament la ciutadania ha estat la neteja del CAP amb un 95,4%.