Els Bombers fan un centenar de sortides per la ventada, que supera els 130 km/h a l'Ebre

Un arbre caigut a la BV-2410 a Olesa de Bonesvalls per la forta ventada.Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han fet un centenar de sortides entre dissabte i fins aquest diumenge a les 10.30 hores per la forta ventada a gran part de Catalunya. La majoria de serveis han estat per retirar cablejat, branques i arbres caiguts (com un pi a la BV-2410 a Olesa de Bonesvalls), cap de gravetat. Les ratxes de vent han sobrepassat els 70 km/h a l'àrea de Barcelona, els 100 km/h al Camp de Tarragona i els 130 km/h a l'Ebre.

D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat l'alerta per la forta ventada a la meitat sud de Catalunya. La situació es rebaixa a prealerta ja que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que el vent continuarà bufant de component oest –ponent- principalment a la zona del prelitoral i litoral sud, amb ràfegues que poden arribar a superar puntualment els 70 km/h. Progressivament, s'anirà reduint la intensitat del vent i s'espera que l'episodi finalitzi a la tarda.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 165 trucades. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (42), el Tarragonès (19), el Baix Camp (17) i el Segrià (15). La majoria de trucades han estat relacionades amb risc estructural (63%) i per incidències amb el trànsit i obstacles (21%). El principal volum de trucades s'ha registrat aquest diumenge entre les 09 hores i les 11 hores.

Les ratxes de mestral i ponent més destacades en aquest episodi han estat els 134 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, els 119 km/h de la Riba, els 108,4 km/h de Mont-roig del Camp, els 105 km/h d'Almoster, els 95 km/h de Riudecanyes o els 94 km/h del Perelló, segons dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.