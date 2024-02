Protecció Civil posa en prealerta el Pla PROCICAT per la coincidència de rues de carnestoltes arreu del territori

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha posat en fase de Prealerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) amb motiu dels diferents actes de carnestoltes a molts municipis de Catalunya, i per la gran afluència de públic que s’hi espera. A més, les celebracions coincidiran amb un episodi de fort vent que afectarà sobretot a la meitat sud de Catalunya. En aquest sentit, Protecció Civil ha posat en fase d’Alerta el Pla especial d’emergències per fort vent (VENTCAT).

Les rues amb més afluència de persones han de disposar d’un pla d’autoprotecció homologat pels òrgans de protecció civil municipals o de la Generalitat segons el nombre d’assistents previst (a partir de 20.000 persones es consideren d’interès per a la protecció civil de Catalunya i més de 10.000 persones d’interès per a la protecció civil local). Aquests plans recullen els serveis d’autoprotecció que disposa l’activitat per evitar accidents i per actuar en cas d’emergència (equips de detecció i alarma davant emergències, d’extinció d’incendis, de primers auxilis i d’evacuació, entre d’altres), així com les mesures que cal aplicar en cada cas.

Els municipis també contemplen aquest risc per pública concurrència en la seva planificació municipal, i els que han comunicat al CECAT que posen en prealerta o alerta els seus plans són: Barberà del Vallés, Calafell, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, El Vendrell, Terrassa i Palamós. A més, diverses Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) s’activen aquests dies per donar suport als dispositius preventius dels carnestoltes.

A Sitges s'ha activat el PAU del Carnaval durant els dies de les principals celebracions. S'ha establert un centre de coordinació de tot el dispositiu de seguretat i d'emergències de l'esdeveniment i que integra el CCAC del PAU i el dispositiu extraordinari d'operatius de la Generalitat de Catalunya per aquest esdeveniment.

El Centre de Coordinació Operativa CECOR s'ubica a la comissaria de la policia local de Sitges i hi són presents el cos de Mossos d'Esquadra, el cos de Bombers de la Generalitat, el Servei d'Emergències Mèdiques, l'operativa territorial de la Direcció General de Protecció Civil i altres organismes com a mitjans i recursos de la Generalitat.

A més, personal de la Operativa Territorial de Protecció Civil estarà present els propers diumenge i dimarts al CECOR pel carnaval de Sitges.