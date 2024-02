El Govern espera rebre una proposta dels pagesos per veure com poden flexibilitzar les restriccions per la sequera

El Govern espera rebre una proposta dels pagesos per avaluar com flexibilitzar les restriccions per la sequera. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que és un dels compromisos de la darrera Taula Agrària, aquest divendres: «Faran una proposta i analitzarem com ens la podem fer nostra». El conseller ha exposat que, tenint en compte que «tots els sectors han de fer un esforç», l'objectiu és arribar a un acord perquè les restriccions no siguin «tan dures» com les recollides al Pla Especial de la Sequera. «Hem de veure com ho modulem», ha dit. El conseller diu que no es pot demanar «paciència» als pagesos, que preveuen més mobilitzacions dimarts, i defensa que treballen per atendre les seves reivindicacions.

«Veiem com els pagesos són al carrer fent les seves reivindicacions, i no només les entenem, sinó que fa temps que hi treballem», ha afirmat Mascort que ha assenyalat que aquest divendres s'ha reunit la Taula Agrària (amb els representants majoritaris de la pagesia i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) i n'han sorgit compromisos relacionats amb les demandes del sector primari.

En aquest sentit, el conseller ha subratllat que un dels acords és que una de les peticions és modificar el Pla Especial de la Sequera per «flexibilitzar» les restriccions previstes en l'agricultura i la ramaderia. «Faran una proposta que analitzarem i mirarem com podem fer nostra», ha exposat Mascort.

El conseller s'ha mostrat confiat que hi ha marge per adaptar les restriccions necessàries per afrontar la sequera actual a les necessitats del sector i garantir la supervivència de les explotacions. «Entenent que tots els sectors han de fer un esforç, i ells també, però mirar que no sigui tan dur com el que diu el pla, que és un 80% en agricultura i un 50% a la ramaderia», ha argumentat Mascort.

De fet, el conseller d'Acció Climàtica ha precisat que el Pla ja conjuga les restriccions per a la ramaderia amb la llei de benestar animal i que, per tant, «no es pot aplicar la reducció del 50%» si això significa posar en risc la supervivència del bestiar: «Aquesta reducció no pot suposar reduir a la meitat la cabana, els animals han de seguir bevent aigua». En l'agricultura, el Govern buscarà la manera de «modular» el percentatge de reducció d'ús d'aigua perquè no posi en risc les explotacions.

Finestreta única

La «revolta» de la pagesia pivota al voltant de tres demandes principals: suavitzar les restriccions per la sequera, augmentar l'eficàcia de l'arribada dels ajuts i reduir la burocràcia. Aquí, el titular d'Acció Climàtica ha recordat que el Govern té previst posar en marxa aviat la finestreta única per a la pagesia, perquè puguin fer tots els tràmits en un sol lloc i puguin deixar d'estar «martiritzats» per la burocràcia: «Anem avançant però segur que no anem prou de pressa si hi ha aquest clam dels pagesos dient que la burocràcia els està matant».

Un altre acord de la Taula Agrària, que també relliga amb les reclamacions dels pagesos, és el nou paquet d'ajudes per al sector de l'olivera: «Serà el cinquè i suma, tot plegat, 160 milions d'euros».

Els pagesos tenen previst tornar a sortir al carrer dimarts. Sobre això, David Mascort ha afirmat que estan al costat del sector i que són unes protestes «absolutament legítimes». També ha exposat que, arran de les mobilitzacions, han sorgit «noves veus» que no són les dels sindicats majoritaris amb representació a la Taula Agrària i que el Govern també «els escolta».

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha participat aquest dissabte en la darrera sessió de l'Assemblea Ciutadana pel Clima, que s'ha fet a Girona i ha atès els mitjans de comunicació sota la pluja, un escenari gairebé inaudit des de fa mesos. «És una bona notícia que plogui», ha assenyalat Mascort que, tot i això, fa una crida a continuar reduint el consum d'aigua perquè la sequera és «molt greu».

El Govern encara no té totes les dades per avaluar la reducció del consum des de l'entrada en emergència fase 1. «Les de desembre ja van significar una disminució del consum i estic segur que al gener ho seran encara més, estem fent bé la gestió de l'aigua però ho hem de fer millor», ha afegit. Això va acompanyat de la construcció de les «infraestructures necessàries» per generar més aigua.

L'objectiu, ha dit Mascort, és «estirar menys aigua» dels embassaments i que la regió metropolitana «sigui autosuficient, per dir-ho clar i català» de cara a un altre episodi de sequera. «El 2023, el pitjor any de sequera des que tenim dades, és quan menys aigua del Ter ha anat cap a Barcelona», ha exposat el conseller.

Assemblea Ciutadana pel Clima

El conseller d'Acció Climàtica ha inaugurat, aquest dissabte, la darrera sessió de l'Assemblea, de la qual n'han de sorgir propostes concretes al Govern que pivotaran al voltant de dues grans estratègies per combatre el canvi climàtic: la implantació d'energies renovables i el model agroalimentari del país. Mascort ha dit que el compromís del Govern és donar resposta a les propostes en sis mesos i «acceptar el màxim de recomanacions possibles», sempre que siguin viables econòmicament i competència de la Generalitat. «L'objectiu és fer polítiques per implementar-les, no que quedin en un calaix», ha conclòs el conseller.