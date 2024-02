Els pagesos convoquen una marxa lenta entre Berga i Guardiola de Berguedà aquest diumenge a la tarda

Tractors accedint a Tàrrega per la C-14, ahir.ACN

Els pagesos de la Catalunya Central han convocat una nova tractorada entre Berga i Guardiola de Berguedà aquest diumenge a partir de les 17h00. El circuit serà circular, es pujarà fins a Guardiola en marxa lenta per la C-16, es girarà a la rotonda de la Pobla de Lillet i es tornarà baixar. Els organitzadors han optat per fer una marxa lenta perquè «és la mobilització que més encaixa i que menys problemes d'organització comporta en un termini curt de temps». Amb aquesta mobilització, els pagesos tancaran una setmana que ha estat històrica pel volum i la participació a les mobilitzacions que van començar dimarts i van continuar dimecres amb una tractorada cap a Barcelona.

Les mobilitzacions continuaran aquesta setmana amb protestes a Mercabarna, al Port de Tarragona i també a l'N-2 a l'alçada de Figueres el dimarts 13 de febrer i amb una macroconcentració a Madrid el 21 de febrer.

Unió de Pagesos va xifrar en 2.000 la xifra de tractors que van arribar a Barcelona dimecres. Alguns dels productors es va quedar a la capital catalana a passar nit. El dia anterior, el 6 de febrer, es van mobilitzar gairebé 4.000 tractors i vehicles que van tallar les principals carreteres del país.

Els agricultors i ramaders han encadenat diversos dies de protestes emulant les mobilitzacions de les últimes setmanes a França i amb l'objectiu de posar de manifest el seu malestar. El sector agrari reclama suport pels costos desmesurats i els efectes de la sequera i que s'aturin els abusos de la cadena alimentària i es garanteixin preus justos i no per sota de cost. Aquesta demanda també va lligada amb la petició d'acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la UE.

Un altre dels pilars de la protesta és la demanda per alleugerir la burocràcia a la que han de fer front els agricultors i ramaders. També veuen necessari adaptar els ajuts europeus de la Política Agrària Comuna (PAC) a la realitat mediterrània i flexibilitzar les restriccions mediambientals. Una altra de les peticions passa per bonificar el gasoil agrícola i que les assegurances agràries ampliïn supòsits per sostenir les rendes de la pagesia.