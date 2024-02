Els Mossos detenen l'home que va agredir almenys una desena de dones al metro de Barcelona i investiguen si hi ha més víctimes

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona. Els fets van tenir lloc divendres al matí, quan l'agressor va accedir a l'andana i va començar a colpejar les víctimes de manera indiscriminada, segons s'aprecia en un vídeo difós a les xarxes socials. Una de les dones presenta ferides greus, segons han detallat els Mossos. Ara la policia investiguen si hi ha més dones agredides i la Unitat de Delictes d'Odi s'ha fet càrrec de la investigació per determinar si s'està davant d'un delicte d'odi per raó de gènere. Per ara, només una de les dones ha presentat denúncia i els Mossos animen les altres possibles víctimes a fer-ho.

L'agressor és conegut per la policia i té cinc antecedents per altres fets, cap d'ells, però, relacionats amb delictes d'odi. En les ocasions anteriors, l'home, de 30 anys, havia estat detingut per fet de «delinqüència comuna», com furts o robatoris. Els Mossos el van detenir divendres pels volts de les onze de la nit.

En les imatges que s'han viralitzat, es veu com l'home entra a l'andana i, mentre va caminant, passa pel costat de les persones assegudes que esperen el metro i comença a colpejar les víctimes. La seva intensitat va en augment fins que arriba a un extrem de l'andana, on colpeja una noia amb auriculars, aliena a l'escena, que acaba caient a terra.