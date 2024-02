L’AN obliga el Barça a pagar 23 MEUR per retribucions a agents de jugadors entre 2012 i 2015

L’Audiència Nacional ha confirmat una resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) que va imposar al Futbol Club Barcelona el pagament de gairebé 23 milions d’euros per l’IRPF entre els anys 2012 i 2015 derivat de les retribucions abonades als agents esportius dels jugadors. L’AN rebutja el recurs presentat pel Barça contra la resolució del TEAC de juny del 2020, derivada dels acords del 2018 de l’Oficina Tècnica de la Dependència de Control Tributari i Duaner de la Delegació Central de Grans Contribuents.

Segons la resolució de l’Audiència Nacional, la qüestió de fons és la naturalesa dels serveis prestats pels agents. L’administració sosté que les retribucions pagades pel club als agents, com que presten serveis als futbolistes i no al club, tenen la naturalesa de rendiments de treball i estan subjectes a retenció. El Barça, en canvi, entén que els imports abonats als agents contractats pel club corresponen a la retribució acordada pels serveis prestats a l’entitat esportiva i no s’ha d’imputar com a retribució dels jugadors les quantitats corresponents a prestacions de serveis al club.

L’AN considera que ha existit simulació, donant «l’aparença que els agents estan prestant un servei encarregat pel club o representant el club», quan els agents representen els jugadors i actuen en el seu interès. «La relació instrumentada entre el Barça i els agents només serveix per donar cobertura als pagaments realitzats pel club als jugadors», conclou.

En aquest cas, continua, «s’aparenta retribuir per part del club a l’agent uns serveis inexistents, quan en realitat s’està abonant part de la retribució al jugador d’aquesta forma».