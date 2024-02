Furten una bossa de luxe amb diners a un turista a l'aeroport i els detenen després d'estavellar-se quan fugien en cotxe

Tres persones han estat detingudes aquest divendres al migdia a les immediacions de l'aeroport del Prat després d'haver furtat una bossa de luxe amb diners a un turista i d'haver-se estavellat quan fugien en cotxe. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, els tres individus tenen diversos antecedents per fets similars.

Agents destinats a la infraestructura aeroportuària han observat un cotxe marxant del recinte a gran velocitat. Han decidit perseguir-lo i han vist com en la fugida l'automòbil circulava de forma temerària, posant en perill la seguretat de la resta d'usuaris de la via. La cursa, però, ha durat poc, perquè just a la sortida de l'aeroport el vehicle s'ha estavellat.

Els Mossos d'Esquadra que els perseguien han vist com tres individus baixaven de l'automòbil accidentat, que era de lloguer, i els han donat l'alto, però no els han fet cas. Poc després, però, han aconseguit aturar-los. Gestions posteriors han permès comprovar el furt de la bossa, que s'ha pogut retornar al propietari. Els tres individus han quedat detinguts pel furt, per la conducció temerària i per la desobediència.