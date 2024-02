Desmantellat un grup criminal itinerant molt actiu especialitzat en robatoris a empreses del Baix Llobregat i el Bages

Els Mossos han detingut tres homes, d'entre 23 i 34 anys, acusats de 15 robatoris amb força i pertinença a grup criminal des del setembre de l'any passat i fins a finals del 2023. En concret, se'ls acusa de quatre robatoris a Sant Just Desvern, quatre a Sant Fruitós de Bages, dos a Manresa, dos a Santpedor, un a Sant Joan Despí, un a Sant Andreu de la Barca, i un a Sallent. Els lladres entraven a l'empresa per la força i principalment sostreien material informàtic. En total, la quantitat supera els 100 ordinadors. Els integrants seguien un mateix 'modus operandi'. Tots els detinguts, que ja han passat a disposició judicial, tenen antecedents per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Segons la investigació policial, els lladres llogaven els vehicles amb què cometien els robatoris amb l'objectiu de dificultar les tasques d'identificació i localització. Es desplaçaven de nit i forçaven els accessos de les empreses trencant vidres o forçant portes i finestres quan no hi havia ningú a l'interior. A més, durant el robatori, els lladres es tapaven amb passamuntanyes i guants per no deixar cap element del cos que permetés la seva identificació.

Es dona la circumstància que, en un dels robatoris, els lladres es van oblidar una motxilla serigrafiada amb el nom d'una empresa on havien accedit el dia abans.