Un grup de pagesos inicia una tractorada cap al Parlament

Tractors estacionats a la cruïlla entre Gran Via i Passeig de Gràcia minuts abans de tornar cap a casa.ACN

Un grup de pagesos que ha passat la nit a Barcelona amb els tractors ha iniciat una marxa lenta pel centre de la ciutat en direcció al Parlament. La seva intenció es reunir-se amb la presidenta de la cambra, Anna Erra, que té previst atendre’ls.

Segons informa la Guàrdia Urbana, la columna de manifestants de Gran Via farà el recorregut des del carrer Roger de Llúria fins al parc de la Ciutadella, passant pel Passeig Sant Joan. Un altre grup de pagesos que també ha passat la nit a la ciutat, però, ha optat per tornar cap a casa des de Diagonal. Aquesta altra marxa provoca importants afectacions de trànsit a l’entrada de la ciutat per la B-23.