La Comissió de Venècia desembarca a Madrid per analitzar l'amnistia

La Comissió de Venècia (CdV) desembarca aquest dijous a Madrid per estudiar l'amnistia als encausats del procés que negocia el PSOE amb l'independentisme. Convocats pel PP, els representants d'aquest organisme lligat al Consell d'Europa protagonitzaran durant tot el dia una bateria de reunions i trobades amb diferents representants del govern espanyol, de les organitzacions judicials i del Congrés i el Senat. Des de les files populars ressalten la importància d'aquesta visita, amb qui preveuen compartir tots els seus «dubtes» sobre la llei de perdó i la seva tramitació a les Corts.

Tal com detalla el Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, la Comissió de Venècia és l'òrgan consultiu del Consell d'Europa en matèria constitucional. El seu paper principal és oferir assessorament jurídic als seus estats membres i, en particular, ajudar-los a adequar les seves estructures jurídiques i institucionals als estàndards europeus i a l'experiència internacional en els camps de la democràcia, els drets humans i l'estat de dret.

Principalment, l'acció de la Comissió se centra a gestionar conflictes constitucionals a diversos estats del món, tan dintre com fora d'Europa, brindant «col·laboració constitucional d'emergència» a estants en fase transició democràtica. Tot i que bona part de les seves intervencions estan enfocades en països en vies de desenvolupament, també intervé en afers d'estats europeus com Espanya, on ha intervingut en casos com la denominada 'Llei mordassa'.

L'aterratge de la Comissió a Madrid arriba després que el passat 13 de desembre el Senat, controlat per una majoria absoluta del PP, li demanés elaborar un «dictamen d'urgència» sobre el projecte de llei d'amnistia pels encausats del procés independentista. Inicialment, l'organització hauria d'haver arribat en un moment en què la iniciativa ja fos aprovada al Congrés, però la votació de la setmana passada, on Junts es va desmarcar de la norma en considerar-la incompleta, ha fet que els representants de la CdV arribin amb la llei encara en fase de negociació.

Segons han publicat diversos mitjans, membres de la comissió que s'han desplaçat fins a Madrid són el seu vicepresident, Martin Kujier; Marta Cartabia, exministra de Justicia italiana; l'exprimer ministre de Bulgaria Philip Dimitrov; i els juristes Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini i Pierre Garrone.

L'agenda de la comissió d'aquest dijous començarà amb una trobada amb el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, a les nou del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té previst assistir-hi ja que té programat un viatge exprés a Mauritània amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Després de la cita amb Bolaños, els representants de la CdV tenen prevista una trobada al Congrés dels diputats a les 11:15 i una altra al Senat a les 17:20. Entre les visites als dos òrgans legislatius hi ha programada també una reunió a les 16:00 hores amb membres de quatre associacions judicials i el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte.

L'espera per l'arribada dels representants de la Comissió de Venècia ha estat marcada per una certa polèmica política al voltant de la decisió de la Mesa del Congrés d'evitar que el lletrat major de la Cambra, Fernando Galindo, hagi de reunir-se amb els delegats. Segons ha denunciat el PP, aquesta trobada era important perquè Galindo ha sigut l'encarregat d'avalar jurídicament la tramitació d'una amnistia que els d'Alberto Núñez Feijóo consideren completament inconstitucional.