Pagesos tallen els accessos a l'AP-2 a Lleida

Pagesos de Lleida, l'Horta i pobles limítrofs com Albatàrrec o Sudanell han tallat els accessos a l'AP-2 des de la capital del Segrià a la LL-12. L'acció s'ha dut a terme sense avisar i han col·locat els tractors a l'entorn de la rotonda per accedir a l'autopista per bloquejar la via. Una vegada fet el tall s'han instal·lat a l'interior de la rotonda i han fet fogueres on han aprofitar per cuinar carn a la brasa per esmorzar. Uns metres més amunt, també han fet un tall a la connexió amb la C-12. L'acció es fa en el marc de les protestes del sector agrícola i ramader que aquest dimecres fa una marxa lenta amb tractors des de diferents punts del país cap a Barcelona.

Al tall de Lleida, s'hi han vist atrapats alguns transportistes però el trànsit a l'autopista no es veu afectat.