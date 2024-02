Els pagesos aparquen milers de tractors a la Diagonal i la Gran Via i inicien la protesta a peu

Els pagesos provinents d'arreu del país han aparcat milers de tractors a l'Avinguda Diagonal i a la Gran Via de Barcelona aquest dimecres a la tarda. Els agricultors han completat una marxa lenta de més de nou hores en alguns casos col·lapsant les artèries viàries més importants del centre de la capital catalana, i han començat la seva protesta a peu. Els agricultors tenen la intenció de manifestar-se davant de la seu de les institucions europees, de la delegació del govern espanyol i del Palau de la Generalitat, on seran rebuts pel president Pere Aragonès.

Els pagesos provinents de les comarques de Ponent, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre han arribat a la cruïlla entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia a partir de dos quarts de cinc de la tarda i han començat a acumular tractors estacionats durant diverses travessies en direcció Llobregat en els dos sentits de la marxa. Per la seva banda, els que han arribat des de Centrals, Girona o el Vallès han fet el recorregut des de Meridiana fins a Gran Via, on han començat a aparcar per la zona de la conselleria d'Acció Climàtica.