Els Mossos diuen que l'acusat de matar dos motoristes a Alpicat anava begut i drogat

L'Audiència de Lleida ha acollit el primer dia de judici al veí de Lleida acusat d'atropellar mortalment dos motoristes a l'A-22, a prop d'Alpicat (Segrià) el 2021, mentre conduïa ebri i drogat i després fugir. La vista ha començat amb la declaració de familiars de les víctimes i dels Mossos del cas. Els agents han dit que l'acusat, que declararà l'últim, conduïa un vehicle amb signes clars d'haver partit un accident i el van aturar. Preguntat pels fets, l'home els va dir que «havia xocat amb alguna cosa i havia continuat» i es va mostrar «despreocupat» i «poc col·laborador». Més tard va donar positiu en les proves d'alcohol i drogues. D'altra banda, el progenitor d'una de les víctimes ha reclamat «justícia perquè cap pare passi per això».

La Fiscalia demana per a l'acusat 8 anys i mig de presó pels delictes d'homicidi per imprudència greu i el d'abandó del lloc dels fets, mentre que l'acusació particular ho eleva fins als 10. També se sol·liciten mesures perquè l'home no pugui conduir i indemnitzi amb més de 178.000 euros als familiars de les víctimes.

Els fets van tenir lloc la nit del dia 17 de setembre de 2021. Segons el ministeri fiscal, l'acusat, ebri i drogat, va impactar amb el seu vehicle contra la moto en la qual circulaven les dues víctimes per l'A-22 i després va fugir. Dues patrulles dels Mossos que es trobaven a prop del lloc de l'accident han declarat que van sentir el soroll estrident d'un vehicle que circulava a baixa velocitat per l'A-22 i el van interceptar pocs quilòmetres després en un camí paral·lel a la via.

Preguntat per l'estat del vehicle, un tot terreny al qual se li havia desprès la part davantera, tenia els airbags activats, llums foses i una roda punxada, l'home va reconèixer als agents que havia tingut un accident i que havia begut i consumit drogues.

«Ens va dir que havia xocat amb alguna cosa, però no sabia amb què i que havia continuat endavant», han coincidit a dir els mossos que van interrogar a l'acusat i que han declarat en la vista. «Tenia una actitud de despreocupat, com si la història no anés amb ell i va estar poc col·laborador amb nosaltres», han afegit.

Un cop la policia va tenir constància que hi havia dues persones mortes uns quilòmetres abans a la via van comunicar-li al conductor, que «va abaixar el cap, va marxar a un lateral del camí i es va quedar pensatiu», ha relatat un dels agents. Se li van practicar les proves d'alcoholèmia i consum de substàncies estupefaents amb un resultat positiu i va ser detingut.

Avançament temerari poc abans dels fets



En el judici ha declarat un transportista que conduïa amb el seu camió per l'autovia quan el vehicle de l'acusat el va avançar de forma temerària, fins al punt que quasi es surt de la via. El testimoni ha dit que aquest vehicle va continuar circulant endavant i després va veure unes «espurnes» al final de la carretera. «Sabia que havia xocat contra alguna cosa però no vaig veure contra què».

Quan va arribar al lloc del sinistre, el transportista va veure les primeres restes de l'accident i va aturar el camió, en va baixar i va avançar uns metres fins que va trobar el cos sense vida de l'home i va avisar al 112. Més endavant va veure la moto i més lluny un casc que el va portar al cos de la dona.

El testimoni ha dit que mentrestant el vehicle de l'acusat va continuar endavant uns dos-cents metres «fent salts» per la cuneta de l'autovia fins que es va aturar completament de manera perpendicular a l'asfalt. Després va continuar amb el seu trajecte. Ha afegit que des del punt on es va aturar el totterreny seria «molt difícil» veure els cossos de les víctimes, tot i que aquella nit «hi havia bona visibilitat».

«L'únic que reclamo és justícia»

La vista s'ha iniciat amb les declaracions dels familiars de les víctimes. El pare del difunt ha manifestat que «l'únic que reclamo és justícia perquè cap altre pare hagi de passar per això». Així mateix, els pares de les víctimes necessiten tractament psicològic des dels fets. En aquest sentit, el germà de l'home mort ha dit que s'hauria de jutjar l'acusat «per emportar-se quatre vides».