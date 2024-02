Desmantellen una organització internacional de ciberdelinqüents amb 65 detinguts a Catalunya, Andalusia i Madrid

La Policia Nacional ha desmantellat una organització internacional dedicada a la ciberdelinqüència amb ramificacions a Catalunya. En concret, s'han fet 65 detencions a Catalunya, Andalusia i Madrid. L'organització es dedicava a l'estafa que consisteix en enganyar les víctimes fent-se passar pels seus fills per demanar-los diners. Amb aquesta investigació s'han esclarit 95 denúncies amb un perjudici econòmic de 410.000 euros per a les víctimes. Durant l'operatiu es va intervenir un ordinador portàtil amb més de 500 arxius de fulls de càlcul amb dades personals de possibles víctimes. Alguns dels arrestats viatjaven des dels Països Baixos a Andalusia a través de Girona.

L'inici de la investigació va tenir lloc al febrer del 2022, quan els investigadors van detectar a Sevilla un increment considerable de denúncies per aquest tipus d'estafa. En aquestes, els estafadors enceten converses per missatgeria instantània amb les víctimes simulant ser els seus fills i assegurant que es troben en una situació delicada i necessiten diners.

Quan es va avançar en les investigacions, els agents van localitzar a la província de Màlaga un dels nuclis d'origen de les estafes. En concret, es va trobar una cèl·lula integrada per diversos individus que actuaven sota les ordres de superiors.

Finalment es van identificar diverses persones que ocupaven un rang superior a la trama, així com multitud de persones repartides arreu de l'estat, especialment a Màlaga i Girona. Eren recaptadors, captadors de mules informàtiques o les pròpies mules, entre d'altres.

La primera detenció va tenir lloc a Torremolinos (Màlaga) a l'agost, quan es va localitzar un ciutadà d'origen neerlandès considerat el cap de l'organització. Durant el registre domiciliari se li va intervenir un ordinador portàtil i un telèfon mòbil que van permetre analitzar com cometien les estafes.

Durant el novembre de l'any passat es va detenir a Fuengirola (Màlaga) un altre dels considerats líders de la trama, també d'origen neerlandès, i alguns dels seus col·laboradors estrets. En concret, set ciutadans de la mateixa nacionalitat. La tasca d'aquests era recaptar el diner estafat. Per fer-ho, es desplaçaven des dels Països Baixos fins a la Costa del Sol, creuant l'estat a través de Girona, per tal de rebre els beneficis econòmics per part dels esglaons inferiors i captar noves mules. Aquestes persones portaven un nivell de vida alt i s'allotjaven en hotels de luxe i portaven vehicles d'alta gamma.

En l'ordinador intervingut es van trobar més de 500 arxius de fulls de càlcul, on es relacionaven dades de persones prèviament filtrades per sexe, edat, país, entitat bancària o ciutat de residència. A més, es van localitzar arxius amb prop de 150.000 registres a cada arxiu.

Un cop fet un enviament massiu de missatges, les persones que cauen en l'estafa contactaven amb els telèfons que se'ls indicaven i seguien les indicacions per acabar fent transferències de diners. Els delinqüents feien servir diverses barreres per evitar ser descobertes, amb un tràfic continu de comptes bancaris a noms de tercers. Aquests comptes eren aconseguits a partir del boca a boca o bé contactant-hi a través de les xarxes socials oferint una comissió.

Finalment, la policia ha desmantellat l'organització criminal amb 65 arrestats. Entre aquests, els dos líders. S'han identificat 221 persones com a cooperadors, tant a Espanya com fora.

L'operació continua oberta a l'espera de resoldre noves denúncies que hi podrien estar relacionades.