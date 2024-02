Tres persones empadronades a l’edifici que s’ha esfondrat a Badalona no s’han pogut localitzar

Tres persones empadronades a l’edifici que s’ha esfondrat aquest matí a Badalona no s’han pogut localitzar, segons han explicat els Bombers. Les tres persones són de tres habitatges diferents, però no hi ha cap certesa que estiguin a dins.

Els Bombers preveuen unes 24 hores de feina ininterrompuda per fer el desenrunament i estimen que hi ha entre uns 60 i uns 90 metres cúbics de runa. Ja han revisat tota la part que no ha col·lapsat. La unitat canina ja ha fet una primera entrada però acostuma a ser més efectiva més endavant, ha remarcat José Manuel Escudero, responsable del dispositiu dels Bombers de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord.