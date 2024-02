El primer assaig clínic del fàrmac Omomyc contra el càncer demostra seguretat i activitat antitumoral

Els resultats del primer assaig clínic en fase I d'Omomyc (OMO-103) demostren que el nou fàrmac és segur i té activitat antitumoral. Així, en alguns pacients, és capaç d’estabilitzar o fins i tot reduir la malaltia. Omomyc, desenvolupat al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) a través de l’spin-off Peptomyc, té com a diana l’oncogen MYC, desregulat en la gran majoria de tumors però que fins fa poc temps es considerava inabastable terapèuticament. En aquest assaig, hi han participat 22 pacients amb diferents tipus de càncer metastàtic avançat que, després d’haver rebut entre dues i dotze línies de tractament, no tenien més opcions terapèutiques. Els resultats es publiquen a la revista 'Nature Medicine'.

L'estudi també ha permès identificar dos potencials biomarcadors en sang que podrien ser útils en el maneig de la malaltia a través de la biòpsia líquida. Actualment hi ha en marxa un assaig clínic fase Ib d’Omomyc en combinació amb el tractament estàndard en pacients amb càncer de pàncrees metastàtic en què els investigadors estan comprovant la validesa d'aquests biomarcadors.

Omomyc és una mini-proteïna terapèutica desenvolupada gràcies al treball de més de 20 anys de la doctora Laura Soucek, directora del Programa de Teràpies Experimentals i cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO. Soucek, professora ICREA, és la cofundadora de l'spin-off Peptomyc, que va demostrar a la fase preclínica al laboratori que la proteïna és capaç d'entrar a les cèl·lules i arribar al nucli, on es troba l'oncogen MYC. Un cop al nucli, Omomyc inhibeix l'habilitat de MYC per promoure el creixement de tumors.

El primer assaig en humans d'Omomyc va començar el 2021, impulsat per la doctora Elena Garralda, directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch del VHIO, en col·laboració amb dos hospitals de Madrid (Fundació Jiménez Díaz i HM CIOCC). L'objectiu, comprovar si hi havia signes primerencs de control del càncer. Els pacients que van participar a l'estudi tenien diferents tipus de tumors sòlids en estadi metastàtic avançat.

Els investigadors destaquen que el fàrmac va resultar ser “molt ben tolerat pels pacients, amb algun efecte secundari lleu com calfreds o nàusees" i, des de dosis molt baixes, ja van comprovar beneficis clínics. En 8 dels 12 pacients als quals es va realitzar un TAC després de nou setmanes de tractament, els investigadors van observar “una estabilització de la malaltia en què s'havia aturat el creixement del tumor”.

La doctora Garralda, primera autora de l'article juntament amb la doctora Marie-Eve Beaulieu, coordinadora científica de Peptomyc, destaca el cas d'un pacient amb càncer de pàncrees que va participar en l’estudi durant més de sis mesos. El diàmetre del tumor es va reduir en un 8% i va presentar una reducció del 83% a l'ADN derivat del tumor que circula al torrent sanguini. En aquest cas també van analitzar la disminució del volum total de totes les metàstasis del pacient amb la col·laboració del Grup de Radiòmica del VHIO i es va comprovar que s'havia reduït en un 49%. Per als investigadors, aquest és “un resultat esperançador per a metàstasi”.

L’estudi també inclou el cas d'un pacient amb sarcoma, que havia respost molt poc a tractaments previs i que es va mantenir estable 8 mesos, i el d'un pacient amb un tumor de la glàndula salival, que es va mantenir estable durant 26 mesos.

"En tractar-se de la primera vegada que s'utilitza aquest fàrmac en humans, un dels nostres objectius era demostrar que efectivament té un efecte sobre la seva diana MYC així com identificar possibles biomarcadors", explica la doctora Soucek. L’objectiu és ara continuar investigant l'activitat antitumoral de MYC per cercar combinacions amb altres fàrmacs ja aprovats que permetin crear sinergies i augmentar l’eficàcia dels tractaments contra diversos tipus de càncer.