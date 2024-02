La grip continua baixant a Catalunya i s’apropa al nivell basal un mes després d’arribar al pic

Els casos de grip continuen baixant a Catalunya i la transmissió, que es manté moderada, s'apropa al nivell basal quatre setmanes després d’arribar al pic. Segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), actualitzades aquest dimarts, en l’última setmana s’han diagnosticat 5.253 casos de grip a l’atenció primària, pels 7.772 de l’anterior i els 15.355 de principis de gener. En els infants, la incidència de la grip A experimenta també un descens i no es detecta un augment de la grip B. La incidència estimada de la covid-19 també baixa, així com els ingressos relacionats: hi ha 296 pacients amb coronavirus a planta (385 la setmana anterior) i 8 a les UCI per aquesta malaltia (14 en dies enrere).

L’alt nivell de contagis de grip després dels anys marcats per la pandèmia de la covid-19 s’ha traduït en les últimes setmanes en una alta pressió assistencial als CAP i hospitals, una situació que va portar al retorn de les mascaretes obligatòries als centres sanitaris durant prop d’un mes. Salut en va aixecar l’obligatorietat la setmana passada davant la millora de la situació però en continua recomanant l’ús en alguns casos.

Els casos del virus causant de la bronquiolitis en infants, el virus respiratori sincicial (VRS), diagnosticats a la primària augmenten en els menors d'un any. En la darrera setmana, se'n van detectar 235 casos entre els més menuts, 180 en l'anterior. Tot i això, la incidència de VRS es manté per sota del nivell basal, en una temporada hivernal que ha estat la primera en què s'han immunitzat els nadons de fins a sis mesos davant del VRS. La immunització s'associa a una disminució de casos de bronquiolitis i, sobretot, de les hospitalitzacions.