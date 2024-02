Els pagesos tallen l'A-2 a Lleida amb previsió de quedar-s'hi el màxim d'hores possible

Centenars de pagesos, ramaders i tractors han tallat l'autovia A-2 a l'alçada de Fondarella (Pla d'Urgell), en els dos sentits de la marxa i preveuen mantenir la via inoperativa el màxim d'hores possible. L'acció ha estat acordada en el marc d'una assemblea que ha nascut a través d'un canal de whatsapp arran de les protestes que fa dies que s'escampen per Europa i que també han arribat a l'estat espanyol.

Sota el nom de Plataforma 6-F, es reivindiquen millores per al sector agrícola per revertir la crisi de preus, l'excés de burocràcia, o la disminució de les exigències de la nova PAC, entre d'altres mesures. Els convocants, vinguts de municipis d'arreu de les comarques de Ponent, animen a continuar les protestes durant els propers dies.