Un grup d’opositores a Bombers denuncia sentir-se «molt incòmodes» en les proves mèdiques

Un grup d’opositores als Bombers de la Generalitat ha denunciat que s’han sentit «molt incòmodes» en les proves mèdiques externalitzades, en les quals es van haver de treure el sostenidor, davant el qual la consellería d’Interior ha anunciat que depurarà responsabilitats si es demostra mala praxi.

Segons ha avançat Ser-Catalunya, una vintena d’opositores, que es mantenen en l’anonimat, han denunciat per carta que es van sentir «molt incòmodes» perquè algunes d’elles es van haver de treure el sostenidor per fer-se una prova mèdica del cor que no ho requeria.

Fonts d’Interior consultades per EFE han destacat que les proves anaven a càrrec d’un metge extern i han demanat que totes aquelles persones que es van veure en una situació incòmoda ho comuniquin de forma immediata, perquè el departament actuarà i depurarà responsabilitats si és necessari.

A la carta, mig centenar d’opositors també denuncien irregularitats com que en algunes proves tenien les puntuacions intercanviades o que els criteris d’eliminació en la prova de conducció de camió no es van aplicar a tots els candidats per igual.