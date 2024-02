Les estacions de FGC, a prop dels números de fa un any malgrat les escasses nevades

Les estacions d’esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) són a prop dels números de fa un any malgrat la falta de precipitacions, i el seu president, Toni Segarra, encara confia en una campanya de «rècord» amb una meteorologia més favorable aquest febrer.

Segarra explica en una entrevista a EFE que la clau és que l’afluència de visitants entre setmana, «amb moltes escoles i moltes ganes de vindre», està compensant el descens de dissabtes i diumenges.

A més, subratlla que les nevades d’inici d’any «no van ser superintenses, però van animar molt la gent», que puja a les estacions «si sent que hi ha precipitació». «I després, acaben esquiant sobre pistes que igual són de neu fabricada», subratlla, per destacar immediatament que s’aprecia un desig del públic d’esquí per tirar endavant la temporada, «perquè hi ha moltes ganes».

Toni Segarra admet que la sequera genera una sensació contrària a l’ànim de pujar a pistes, però recorda que estacionis com Boí Taüll, una de les sis que gestiona FGC i última que va incorporar, acaba d’organitzar dos proves de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya. Segarra explica que una competició d’aquest tipus els ha permès mostrar «que aquí està ple de neu, que es pot esquiar perfectament».

La temporada, de moment, va començar amb dificultats en el pont de la Constitució per una falta de precipitació que es va reflectir en menys presència d’usuaris. Després, l’assistència va augmentar per Nadal malgrat que tampoc no hi va haver nevades intenses, perquè «el que hi havia estava molt bé», amb la qual cosa hi va haver «molts visitants».

«Per a les condicions de precipitacions que hi ha hagut, estem molt contents», manifesta amb el focus posat en aquesta dinamització del Pirineu que aspira a prolongar-se durant tot l’any i que lluita contra el canvi climàtic a base d’activitats paral·leles a l’esquí i l’snowboard.

Potenciar activitats a part de l’esquí

L’economia local va tenir ocupacions molt altes, segons subratlla el president de FGC, que recorda que les estacions obren perquè la gent gaudeixi de la naturalesa, però també per atreure públic i que tot el sector turístic pirinenc funcioni». Segarra puntualitza que aquest és un encàrrec del govern de la Generalitat, el de fomentar l’activitat a les comarques de muntanya, i considera que la clau passa per «desestacionalitzar i diversificar».

D’altra banda, segons Segarra, «la gent ha de tenir clar que pujar a una estació de muntanya, hi hagi molta o poca neu, li ofereix moltes activitats per fer». La Generalitat inverteix per a això en propostes que van del ciclisme a circuits de carreres o excursionisme que mostren una visió molt més transversal al turista.

Toni Segarra posa com a exemple l’estació de Boí Taüll, on està previst posar en marxa aquest estiu una tirolina que serà la més llarga de Catalunya, amb més de mil metres de descens. Serà un atractiu per a una instal·lació situada al Pirineu més occidental de Catalunya, el menys perjudicat per la falta de precipitacions d’aquest hivern. En l’oriental, Segarra admet que se’n va «per sota de l’any passat, però per sobre de fa dos i això també aquesta molt bé».

De Boí, l’última incorporació de FGC, assenyala que s’ha jugat de manera «fortíssima» per la seua viabilitat i que s’ha procedit a actualitzar-la per atreure visitants. «No té res a veure amb l’estació que ens trobem», afegeix abans de recordar inversions en el local de lloguer de material, en innivació més eficient i en activitats que tindran un punt destacat en aquesta nova tirolina.

També confia que la Copa del Món d’Esquí de Muntanya torni el 2025, apunta al suport de la Generalitat i tanca les seues reflexions amb aquest objectiu últim de conservar les poblacions de muntanya a base de fer viable la seua economia.

Sobre això, es refereix de nou a Boí Taull i, després de destacar que és l’estació més alta del Pirineu de Catalunya, per la qual cosa té «unes condicions de neu molt bones», recorda el patrimoni romànic amb què explica i conclou que és una inversió de FGC que en té «molt de recorregut».