Aragonès presentarà aquest febrer la seva proposta de «finançament singular» per a Catalunya

El president català, Pere Aragonès, farà pública aquest mes de febrer la seva proposta de «finançament singular» per a Catalunya, que partirà d’una «idea central»: «Catalunya ha d’administrar els impostos que paga».

Així ho ha explicat en declaracions a EFE, després que el novembre passat encarregués a la seva consellera d’Economia, Natàlia Mas, el disseny d’una proposta de finançament específic per a Catalunya que permeti sortir del règim comú autonòmic i recaptar la totalitat dels impostos des de la Generalitat.

«Al llarg d’aquest mes de febrer farem pública la proposta de finançament singular, que ha de permetre tenir la sobirania sobre els recursos que ja paguem en forma d’impostos, però que no administrem nosaltres, sinó el Govern espanyol», ha exposat.

La proposta del Govern tractarà de «reduir el dèficit fiscal que pateix la ciutadania de Catalunya», la qual cosa ha xifrat en 22.000 milions d’euros, si bé també contempla que hi continuï havent «mecanismes de cooperació» amb el conjunt de l’Estat.

Aragonès no es tanca a escoltar les aportacions o suggeriments que puguin formular-lo altres grups parlamentaris, encara que ha deixat clar que d’entrada posarà «sobre la taula» del Govern de Pedro Sánchez la seva pròpia proposta de finançament.

«Jo faré la meua proposta. A partir d’aquí, si la proposta pot ser enriquida, perfecte. Si hi ha partits que decideixen mirar-se'l des de la barrera, no em quedaré aturat. Hi haurà una proposta que serà pública. Els partits, si volen, la podran millorar», ha assenyalat.

Una negociació bilateral

El president català vol negociar bilateralment la seva proposta de finançament amb el Govern de l’Estat: «Jo no soc ningú per dir quin ha de ser el finançament d’Andalusia, de Castella-la Manxa, d’Extremadura o de Galícia. El que defensaré és el que crec que és just per a Catalunya», ha argumentat.

«Si a partir d’aquí es vol estendre a la resta de territoris, serà una decisió del Govern de l’Estat, però els interessos que jo defenso són els de Catalunya», ha afegit.