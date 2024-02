3Cat estrena ‘Fuet’, un programa que acosta als més petits les tradicions i la història de Catalunya

3Cat estrena aquest dilluns Fuet. El programa, que arriba a les plataformes de 3Cat i el SX3, vol acostar la història i les tradicions catalanes als nens i nenes, a través de l’humor i la diversió. Fuet, una producció de 3Cat amb la col·laboració de Minoria Absoluta, combina divulgació i entreteniment i té com a fil conductor el viatge de dues extraterrestres per la història i les tradicions de Catalunya tot buscant el gat Fuet. A través d’esquetxos d’humor, el programa recull d’una manera propera i informal els fets concrets de diverses èpoques, amb els seus protagonistes i els seus costums.

Com explicaria una booktuber les Homilies d’Organyà? Com es pot sobreviure al sistema feudal, segons un tutorial de YouTube? Qui es pot imaginar Franco convertit en gamer? Quin és l’origen del pa amb tomàquet o de la llegenda del Timbaler del Bruc? Són algunes de les preguntes que resol Fuet.

En aquest format, la tecnologia i les xarxes socials tenen un gran protagonisme durant totes les èpoques, des de la Catalunya romana fins l’època del progrés, passant per guerres i revoltes, i les gestes de personatges com Guifré el Pilós i Frederica Montseny.

Amb un llenguatge i un format conegut pels més joves, en la línia del programa Pòlonia. Fuet és una altra manera d’explicar la història, tradicions i cultura catalanes, respectant la rigorositat dels fets i amb una mirada humorística per fer-los més propers.

Fil conductor

L’argument gira al voltant del Fuet, un gat d’una civilització alienígena que s’ha perdut en l’espai temporal de Catalunya. Dues extraterrestres (Alba Florejachs i Tamara Ndong) són enviades en una missió amb la seva nau espacial per trobar-lo, però com que no saben quan el van perdre, hauran de recórrer tota la línia temporal, començant per l’època en què els romans van arribar a Catalunya.

A més dels personatges històrics, hi ha protagonistes que surten durant tota la sèrie, com l’home del temps (Marc Rodríguez) i la família Garcia, que mostrarà la vida quotidiana de cada època. Entre les cares conegudes, també hi apareixeran Judit Martin, Cesc Casanovas, Jordi Soriano i Xavier Serrano.

Després de l’estrena de Fuet a les plataformes digitals, aquest dilluns el SX3 emetrà el primer capítol a la televisió i els episodis següents es podran veure els divendres, pels volts de les 20.40, al canal infantil. Els usuaris de les plataformes del SX3 i 3Cat tindran els dotze capítols de la sèrie a la seva disposició a partir de dilluns mateix.