La Generalitat assegura que no preveu «talls» d’aigua a l’aixeta

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, assegura que el govern de la Generalitat no preveu «talls» d’aigua a l’aixeta de les cases, ni tampoc una «reducció de pressió generalitzada», malgrat la situació de sequera a Catalunya.

Així ho afirma en declaracions al diari Ara, després que aquest divendres el Govern hagi declarat la fase d’emergència per sequera, que afecta sis milions de catalans de les àrees de Barcelona i Girona, amb un consum que queda limitat a un màxim de 200 litres per habitant i dia.

Tot i així, segons el conseller, no seran necessaris talls d’aigua a l’aixeta: «Més de la meitat de l’aigua que consumim ja no ve dels embassaments. Per tant, més de la meitat de l’aigua la tindrem sempre de les dessalinitzadores, de les potabilitzadores, etc.».

«Amb l’aigua regenerada, no hi ha la possibilitat de quedar-nos sense aigua. Però en tindrem molta menys», ha assenyalat.

Reforma perquè la gent pagui només l’aigua que consumeixi

Sobre les tarifes per consum d’aigua, ha explicat: «Hem proposat de modificar el cànon en la llei de mesures d’acompanyament de pressupostos, de manera que tu paguis exactament per la qual cosa consumeixes».

«Això ara no passa, perquè hi ha un mínim que pagues independentment del que consumis. D’aquesta manera incentivaríem que la gent consuma menys i, alhora, pagaria més qui passés al quart tram, que és un volum d’aigua molt elevat que s’ha de penalitzar», argumenta.