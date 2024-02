Adif reobre a la circulació ferroviària el túnel de Castellbisbal

Adif ha reobert a la circulació ferroviària de viatgers i mercaderies aquest dissabte el túnel de Castellbisbal, un cop acabades les actuacions per adaptar-lo a l’ample estàndard. D’aquesta forma, s’avança en el tram Castellbisbal-Martorell, que és clau per al desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya. En aquesta fase s’ha realitzat el desmuntatge de totes les instal·lacions (via, catenària i altres), s’ha sanejat el túnel i s’han instal·lat 518.400 quilos de carril.

Les actuacions que es fan en aquest tram permetran enllaçar en ample estàndard la infraestructura entre el nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell, així com amb altres actuacions en marxa.

La següent fase inclou l’ampliació en 29 metres de la secció d’una de les obertures del viaducte ferroviari sobre el riu Llobregat, situat a la sortida de l’estació de Martorell, que permetrà la circulació en triple via, tant al túnel de Castellbisbal com al ramal de Costablanca. Fins que aquesta actuació es completi a la primavera, se circularà per una de les dues vies pel túnel de Castellbisbal, així com al trajecte entre Castellbisbal i Martorell.