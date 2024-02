Acció Climàtica finançarà contractes en pràctiques de joves pescadors recent titulats per fomentar el relleu

El Departament d'Acció Climàtica finançarà contractes en pràctiques de joves pescadors que acabin de fer la formació de mariner pescador i de seguretat. És un programa per facilitar el relleu generacional per a joves desocupats. S'hi destinaran 20.000 euros per cada contracte durant un any (se'n preveuen 20). Es vol donar resposta a la demanda del sector de recuperar la figura de l'aprenent i que les persones que s'incorporin a l'ofici tinguin un sou des del primer dia. Ho ha anunciat el conseller David Mascort al port d'Arenys de Mar durant la presentació d'un pla per garantir la sostenibilitat econòmica social i ambiental. «Són moments complicats però cal seguir treballant», ha dit Mascort, perquè «es puguin guanyar la vida».

En aquest període d’aprenentatge, el treballador en pràctiques anirà acompanyat d'un pescador professional d'almenys cinc anys d'experiència professional alhora que s’inclouran cursos sobre pràctiques sostenibles de pesca, marisqueig i sobre la conservació dels recursos biològics marins. Així ho ha detallat el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, que ho ha exposat amb la presència de representants del sector i altres autoritats. La mesura comportarà formació per a l'amarrador que tingui el treballador en pràctiques i estarà limitada a raó d'1 contracte per embarcació i durant un any, incloent el període de vedes. També ha dit que actualment s'estan formant uns 200 mariners pescadors i que preveuen arribar a un 10% amb aquesta mesura.

El Pla d'acció de relleu generacional pesquer també preveu altres mesures com ara una línia d’ajuts adreçats a joves pescadors per a l’adquisició de la primera embarcació pesquera, dotat amb 300.000€ .També es vol facilitar la informació per a l’accés a la professió, impulsar la formació a distància amb les noves tecnologies i digitalitzar la formació bàsica de mariner pescador i dur a terme actuacions d’acompanyament per afavorir el relleu generacional mitjançant els grups d’acció local pesquer.

La manca de relleu generacional al sector pesquer català és una tendència coincident en el sector pesquer del Mediterrani, d’Espanya i a Europa, i es considera un problema estructural. A Catalunya, en els últims 20 anys, s’ha perdut prop de la meitat de la flota pesquera catalana (46%), que ha passat de 1.337 a les 617 embarcacions actuals.

«No hi ha joves que vulguin treballar»

Aleix Roca, representant de les barques d'arrossegament d'Arenys de Mar, ha explicat als mitjans que tota iniciativa és bona però que veu difícil que el pla anunciat pugui revertir la situació actual. «El principal problema és que els joves no volen venir a treballar, el món de la pesca ja no és com fa vint anys», remarca. «Tenim moltes normatives, jo tinc una barca d'arrossegament i només treballaré set mesos a l'any, els sous han baixat i els preus son els mateixos de fa vint anys i no és una situació que pugui atraure joves de 15 o 20 anys», detalla. També creu que calen polítiques que abordin la contaminació i el canvi climàtic per ajudar a aquest ofici que «està en perill». Com a cinquena generació de pescadors, admet que, si ara pogués, ell també ho deixaria perquè és una feina molt dura i mal remunerada.

Precisament el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha subratllat la necessitat que el sector «es pugui guanyar la vida» i això passa, entre altres coses, per «fer atractiva» aquesta professió a la societat i conscienciar de la importància de consumir peix de les costes catalanes. Campanyes com la Pim, pam, peix! per promoure el consum de peix són molt necessàries per ajudar a posar en valor un producte perquè la societat entengui que aquest és un sector «clau» per a l'economia i també per a la nostra cultura. L'altre gran repte, ha dit, és aconseguir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l'activitat i ha remarcat el treball de cogestió que s'està fent a Catalunya i que ha permès arribar a projectes com el que s'ha presentat aquest dissabte.

En aquest sentit, el pla preveu mesures que busquen contribuir al sosteniment de l’activitat tot enfortint la cogestió pesquera (gestió compartida de la política pesquera entre sector, científics, ONG i Administració), donant suport a les confraries de pescadors i les federacions de confraries de pescadors, impulsant la constitució d’organitzacions de productors de productes pesquers, implementant grups d’acció local pesquers a la totalitat del territori pesquer per fomentar l’economia blava. En aquest sentit, també es preveuen accions per fomentar l’Associació Catalana de Dones de la Mar com a instrument per afavorir el relleu generacional i la presència de la dona al sector.

En la línia de «dignificar» l'ofici, hi haurà ajuts per a la millora de la seguretat, la higiene i les condicions de treball a bord de les embarcacions pesqueres. Entre les accions, es vol impulsar la modernització i descarbonització de la flota, tot fomentant la diversitat pesquera i establint ajuts per a la compensació de les aturades temporals d'activitat pesquera per empreses i treballadors.

De la seva banda, el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha aplaudit mesures com la de recuperar la figura de l'aprenent perquè aquest és un ofici que s'aprèn en el dia a dia de la mà dels professionals. El sector, ha dit, està vivint moments difícils però espera que aquesta acció ajudi a «recollir fruits» en un futur. Una de les assignatures pendents que caldrà afrontar amb «valentia» és la del preu del producte. «És un peix pescat avui, subhastat avui i cuinat avui», i això, ha dit, és el que cal posar en valor perquè el mercat el valori per la seva qualitat i el distingeixi clarament del peix que ve de fora.

19 MEUR per a la continuïtat del sector

Les accions del pla anunciat aquest dissabte s’implementaran amb recursos propis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027. Enguany, la Generalitat preveu destinar més de 19 MEUR per impulsar l’ofici de pescador, que es sumaran als 15 MEUR del 2023.

Amb aquesta iniciativa el Govern dona resposta a la demanda del Parlament Europeu per atraure una nova generació de treballadors i generar activitat. Aquest és un sector «imprescindible per a l'equilibri de la balança alimentària dels estats membres» amb «ocupacions vitals» per garantir el subministrament d'aliments.