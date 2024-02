Desnonen la Blanca, la dona de 78 anys del Raval que devia 88 euros

Veïns i entitats socials no han pogut parar aquesta vegada el desnonament de Blanca, la veïna de 78 anys del barri Gòtic de Barcelona a la que demanaven desnonar de casa seva per un impagament de 88 euros. Finalment, aquest dijous, una comitiva judicial ha expulsat l’anciana de casa seva, on ha viscut més de 55 anys. «Blanca dormirà aquesta nit en un hotel, fora del barri», ha denunciat la plataforma veïnal Resistim al Gòtic.

El conflicte es remunta a 2017, quan Blanca i els propietaris del domicili van acordar obres per millorar l’habitatge. En fer-les, van estipular que la propietat assumiria els costos, però augmentaria el preu del lloguer 88,8 euros mensualment. Tanmateix, en acabar-se les obres, la dona no va pagar les dues primeres mensualitats perquè creia que les millores no s’adequaven al pactat. Després d’això, els propietaris la van denunciar i van demanar la seva expulsió del domicili.

L’últim intent de desnonament es va ajornar al desembre. Llavors, la propietat va acceptar negociar un lloguer per a Blanca a preu de mercat i va estipular que havia de pagar 1.000 euros mensuals (el contracte anterior era de 340 euros). Com que la dona no podia fer front a aquest pagament, ja que cobra una pensió de 500 euros, es va acordar que l’Ajuntament pagaria la resta per ajudar-la. Tanmateix, «un canvi de criteri polític, a última hora i sense marge, trenca un acord que ja estava tancat», ha denunciat l’assemblea Resistim al Gòtic.

Culpen l’Ajuntament

En un comunicat, la plataforma veïnal ha culpat directament al consistori i ha demanat explicacions a l’alcalde, Jaume Collboni i a la líder de l’àrea de Drets Socials, Maria Eugènia Gay. Al seu torn, també han exigit que es reallotgi la dona a l’habitatge públic en el qual es quedarà.

El col·lectiu ha afirmat que l’Ajuntament ha rebutjat l’acord en últim moment i amb arguments «absurds, poc coherents i creïbles». Així mateix, ha reconegut que els pagaments de quotes de lloguer a propietaris «especuladors» no ataquen la problemàtica, però han defensat que permeten que persones com Blanca, en processos de desnonament, puguin viure a la seva llar habitual fins que se’ls assigna un habitatge d’emergència.

La propietat ha rebutjat aquesta opció

Per la seva part, fonts de l’Ajuntament han explicat que el problema en aquest cas és que el consistori no pot avalar pagaments de tercers, tal com estava reclamant la propietat. Per això, van acordar abonar en forma d’ajuda d’emergència social els diners a la dona.

El consistori ha insistit que no pot avalar, però sí atorgar ajuts d’emergència. Per això, es va comprometre a abonar aquesta ajuda d’emergència fins que la dona deixés l’habitatge i anés a un pis públic. Tanmateix, han dit que la propietat ha rebutjat aquesta opció. L’Ajuntament ha indicat que durant els propers dies Blanca podrà anar a recollir les seves pertinences.