Una nova protesta bloqueja la frontera i obliga a tallar 20 quilòmetres de l'AP-7

Una nova protesta dels agricultors francesos torna a bloquejar la frontera i obliga a tallar el trànsit a l'AP-7. No es pot circular per l'autopista en sentit nord al llarg de 20 quilòmetres i, com ja va passar la setmana passada, els Mossos desvien els vehicles a l'altura de Figueres. Els sindicats agrícoles FDSEA, Joves Agricultors i el de Vinicultors s'han concentrat aquest matí al peatge de Perpinyà, des d'on han anat en marxa lenta amb un centenar de tractors fins al Voló i allà han tallat el tronc de l'autopista A9. Les protestes del sector contra l'executiu de Macron s'estenen arreu de França. A les comarques gironines els agricultors francesos també han tallat la C-38 al coll d'Ares, on han entravessat tractors a la calçada.

Jornada de protestes a la Catalunya del Nord, que se suma a l'onada d'indignació que recorre França. Als agricultors, aquest dijous també s'hi sumen professors, estanquers i escombriaires. Els estanquers s'han concentrat al peu de la D900 al Voló, els professors es manifesten pel centre de Perpinyà -també han participat a la marxa lenta a l'autopista- i els agricultors, novament, han fet sentir el seu malestar bloquejant el trànsit que arriba des de la frontera.

Convocats pels sindicats FDSEA, Joves Agricultors i el Sindicat de Vinicultors, un centenar de tractors ha enfilat l'A9 en sentit sud des del peatge de Perpinyà. Alguns, segons informen mitjans francesos, amb remolcs carregats amb restes vegetals, terra i pneumàtics. Des d'aquí, han anat en marxa lenta fins al Voló, on els agricultors han tornat a bloquejar l'autopista en sentit nord.

La protesta, com la setmana passada, ha obligat a tallar l'autopista AP-7 a l'Alt Empordà. No s'hi pot circular des de Figueres fins a la frontera i els Mossos d'Esquadra estan desviant tot el trànsit que circula en sentit nord. La intenció dels agricultors és tornar-se a quedar durant hores bloquejant la calçada.

A les comarques gironines, a més, les protestes dels agricultors també afecten el Ripollès. Aquí, la C-38 al coll d'Ares també està tallada. Els agricultors han entravessat tractors a la calçada, han arrencat rètols de diferents municipis i han desplegat una pancarta a banda i banda de la carretera. 'Sense els pagesos del Vallespir, no hi ha destí', s'hi llegeix.

Fins a Brussel·les

A Europa, el sector agrícola està en plena mobilització per l'augment de costos i les mesures que ha de complir el sector per rebre les subvencions d'Europa en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC). Durant les darreres setmanes hi ha hagut protestes a França, Bèlgica, els Països Baixos, Alemanya o Itàlia, entre d'altres. Aquest dijous, coincidint amb la cimera, la mobilització també arriba a Brussel·les.

A Catalunya, els pagesos també s'estan organitzant. Aquí, les mobilitzacions s'han convocat per a la setmana vinent i l'altra. El sector reclama a l'administració solucions urgents davant la crisi que viu la pagesia, per l'increment de costos, l'excessiva burocràcia i la davallada de producció que han patit arran de la sequera.