El jutge Aguirre creu que els 10.000 soldats russos i que Catalunya necessitava morts

El jutge instructor del 'cas Volhov', Joaquín Aguirre, afirma durant un interrogatori a l'empresari Víctor Terradellas que la referència als 10.000 soldats russos i que Catalunya necessitava morts «no eren afirmacions gratuïtes». Així consta en uns àudios publicats pel digital 'El Món', on el jutge fa referència als «100 morts» i els 10.000 soldats russos que apareixen en els àudios intervinguts a Terradellas. Aguirre rebutja que Catalunya es pogués fer passar per un estat oprimit: «Un estat oprimit amb parlament autònom i nivell de vida alt, fer-se passar per oprimits, doncs necessitaven morts». D'altra banda constata que Carles Puigdemont va entrar «en pànic» i finalment va marxar a Brussel·les «al maleter d'un cotxe».

En un moment de la conversa, Aguirre afirma que els contactes amb Rússia eren «amplis». Afegeix que per poder assolir la independència era necessari el control del territori i constata que això amb els mossos i l'armament actual no era suficient. Per això, assevera que la referència a disposar de 10.000 soldats russos que apareix en un àudio de Víctor Terradellas amb Xavier Vendrell i als 100 morts per poder assolir la independència no són afirmacions gratuïtes. El jutge hi insisteix afirmant que Catalunya no es podia fer passar per un estat oprimit perquè, juntament amb el País Basc, eren les dues comunitats més riques de l'Estat espanyol el 2017. «Catalunya com a estat oprimit no podia passar perquè és un estat ric, ara no tant, perquè sembla que València i Màlaga l'han superat», afirma.

Terradellas li retreu que no era una voluntat i Aguirre contesta que «està gravat», més enllà que fos una «ocurrència que no tenia cap possibilitat». A més es pregunta com poden pensar que es podia fer la declaració unilateral d'independència «amb un deute que no es pot ni quantificar, un país trencat» i prenent el control del territori pacíficament.

Terradellas li explica que només ha viatjat dues vegades a Rússia i el jutge rebla que han estat «molt productives». De fet, el jutge li pregunta per un suposat viatge de Terradellas un dia abans de la DUI i l'advocat de l'empresari li fa constar que aquell viatge és d'un any després, l'octubre del 2018.

Puigdemont, a Brussel·les

En un altre moment dels àudios publicats, Aguirre fa referència a l'expressió 'cagar-se en les calces' que Terradellas hauria dit sobre Puigdemont després de reunir-se amb els russos Sergei Motin i Sardà Bonvehí. Afirma que un conegut seu li ha explicat aquesta expressió i que és «especialment humiliant» en al·lusió a un home i fa referència a algú «dèbil i covard». Terradellas contesta que és una expressió en to col·loquial que no és adient per al context en el que es troben, una declaració judicial, i Aguirre reitera que, en tot cas, el que volia dir és que «li va entrar pànic». «Al final el senyor va marxar en el maleter d'un cotxe perquè continuaria en estat de pànic i des de Brussel·les se sentia més segur i va continuar amb els 'bitcoin'».

Als àudios també insisteix que estaven i estan en marxa 'bitcoins' per finançar el procés. «Actualment els 'bitcoins' funcionen a Waterloo», diu. Terradellas respon que no en sap sobre això i afegeix que la seva relació amb l'expresident es limita a felicitar-lo per l'aniversari.