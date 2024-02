Catalunya entra avui en emergència per sequera amb limitació de 200 litres per habitant

Catalunya entra aquest dijous oficialment en fase d'emergència per sequera, una situació sense precedents relacionada amb el canvi climàtic i que comportarà restriccions a piscines, al reg, les activitats agrícoles, industrials i recreatives, i amb una limitació del consum a un màxim de 200 litres per habitant i dia.

El Govern, de la mà del seu conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, donarà comptes cap a les 12.00 hores als mitjans de comunicació de la decisió que formalitzaran a la comissió interdepartamental després de conèixer la darrera actualització sobre l'estat dels embassaments, que ja han baixat de la línia vermella del 16 %.

Especialment preocupant des de l'inici del pla de sequera ha estat la situació del sistema Ter-Llobregat, el sistema de pantans, aqüífers, dessalinitzadores i plantes de potabilització més important de Catalunya abasteix 202 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i la part sud de la província de Girona, on viuen sis milions d'habitants.

La fase d'emergència és la més greu de totes i té tres estadis: Al primer, les dotacions d'aigua es redueixen a 200 litres per habitant i dia per a tothom els usos (comercial, industrial, lúdic o personal), i als estadis dos i tres baixen a 180 i 160 litres, respectivament, alhora que s'incrementen altres restriccions.

Així, entrar en emergència implica que es redueix en un 80% el reg agrícola, en un 50% el de ramaderia i en un 25% l'industrial, el mateix percentatge que s'aplica per a usos recreatius.

També que en la neteja d'espais urbans, queda prohibit l'ús d'aigua potable excepte si és per a un accident o incendi, però sí que es permet l'ús d'aigua regenerada o freàtica.

Tampoc no es pot rentar el cotxe excepte en establiments dedicats a aquesta activitat, que tenen circuits de recirculació d'aigua.

D'altra banda, quedarà prohibit l'ompliment total o parcial de tota mena de piscines, cosa que inclou les d'hotels i càmpins, encara que en les fases d'emergència I i II hi haurà excepcions.

Així, es permetrà l'emplenament parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat i de les piscines descobertes d'ús durant tot l'any per a la pràctica esportiva federada.

Hotels i càmpins ja estan prenent mesures per si escau omplir les seves piscines amb aigua de mar de manera que no vegin afectades les seves properes temporades de Setmana Santa i estiu.

Per últim, queda prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant privades com públiques, excepte si és per a la supervivència de l'arbrat o jardins botànics públics sempre que es faci amb aigües regenerades o freàtiques, com ja ho fa l'Ajuntament de Barcelona.

Si s'aguditza i cronifica la situació de sequera, entre altres mesures sobre la taula hi ha la de contractar vaixells carregats d'aigua que la portin fins al Port de Barcelona procedents de zones com Tarragona.