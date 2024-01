Jutjats un home i una dona per abusar sexualment d’un menor en una discoteca de Barcelona

L’Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimecres un home i una dona per abusar sexualment d’un menor d’edat, veí de Mollet del Vallès i de menys de 16 anys, en una discoteca de la capital catalana. El jove, que tenia 16 anys, va poder entrar al local sense que li demanessin la documentació i els dos adults li haurien fet petons i tocaments. A més, l’home va arribar a penetrar-lo en un lavabo. Tots tres, a més haurien consumit drogues. Per això, la fiscalia demana 13 anys de presó per a l’acusada i 17 per a l’acusat. El menor s’ha escapat del centre d’acollida on es trobava i no ha declarat, mentre que la seva mare no s’ha presentat al judici. Els dos acusats, que són a presó, declararan en una propera sessió.

La fiscalia demana sis anys de presó per a l’acusada per abús sexual continuat a menor, amb sis anys de llibertat vigilada, deu d’inhabilitació per a qualsevol activitat amb menors i sis anys de prohibició de comunicació o aproximació a la víctima. Per a l’acusat, li demana deu anys de presó per abús sexual amb penetració a menor, deu anys de llibertat vigilada, 20 anys d’inhabilitació per a fer activitats amb menors i prohibició d’aproximació i comunicació amb la víctima de deu anys. A tots dos també els demana set anys més de presó subministrar drogues a un menor d’edat. A més, li demana a l’acusada que indemnitzi la víctima amb 2.000 euros per danys morals, a l’acusat 30.000 euros per danys morals i 150 euros per lesions. L’empresa propietària de la discoteca és la responsable civil subsidiària.

Segons la fiscalia, la matinada del 2 al 3 d’abril del 2019, els dos acusats van anar a la discoteca Arena de Barcelona amb el menor, que «no tenia trets de maduresa física que induïssin ni tant sols a sospitar que es tractava d’un adult». Els porters del local han dit que no recordaven els acusats i a les càmeres de vigilància es veu com el menor va accedir al local sense que li demanessin la documentació, va comprar les entrades i va anar almenys tres cops a la barra per adquirir begudes, entre elles almenys tres xarrups de tequila. Després va sortir a fumar i va tornar a entrar sense cap problema. El noi anava amb un vestit curt i ajustat de dona i maquillat.

Durant l’estada a la discoteca, de 2 a 3.30 de la matinada aproximadament, els dos acusats i la víctima van anar almenys un cop a la zona dels lavabos i van entrar tres cops a la cambra fosca. També van sortir al carrer a fumar un cop. Tant dins com fora, el menor es va petonejar amb l’acusat i l’acusada li va fer tocaments i postures sexuals amb ell. Durant aquelles hores també hauria consumit cocaïna i cànnabis. També es va fer algunes fotos ‘selfie’ fent-se petons amb ell.

Segons la versió del menor, en una ocasió l’acusat el va tancar en un vàter i allà el va penetrar analment, cosa que el va fer plorar. Això el va alterar molt i va provocar un aldarull al local, cosa que va provocar l’expulsió dels tres.

Al matí, una dona va trobar el menor i l’acusada en una plaça de Mollet del Vallès cap a les 8.40 hores i va avisar una patrulla de la Policia Local perquè el noi teòricament hauria d’anar cap a escola. Tots dos tenien símptomes evidents d’haver begut i consumit drogues. Els agents van identificar l’acusada i ella va anar a buscar la mare. Quan va arribar la mare, embarassada, va tenir un desmai i el noi va començar a sagnar pel nas. Tots dos van acabar a l’hospital i al noi li van detectar una dilatació anòmala de l’anus que seria compatible amb una penetració anal. A més, es va confirmar el consum de drogues.

La DGAIA va decretar el seu desemparament preventiu, es va suspendre la pàtria potestat i el van ingressar a un centre d’acollida de menors.

En el judici, els policies locals de Mollet que han declarat han explicat que es van trobar el menor amb símptomes evidents d’anar ebri al carrer, vestit només amb un vestit curt de dona, sabates de taló i amb mala cara. A més, van descobrir que el menor tenia una exploració pendent amb la fiscalia. La dona que l’acompanyava, l’acusada, també tenia símptomes d’anar drogada i fins i tot va esbroncar el menor dient-li: «No et portaré més, que sempre m’emboliques». També la coneixien per haver-li retirat el carnet en diverses ocasions per conduir beguda i d’altres intervencions.

Els mossos que han declarat han explicat que inicialment la dona no volia donar el nom de l’home que els va acompanyar a la discoteca, però finalment el van descobrir perquè un agent l’havia investigat per retirar diners fraudulentament de la targeta bancària de la seva parella. L’home, d’origen italià, estava a punt de tornar al seu país.

Un cop van anar a la discoteca per aconseguir les imatges de les càmeres de seguretat, l’empresa els va dir que s’havien esborrat, cosa que finalment no era certa. Els agents van poder visionar els petons que l’home li feia al menor i els moviments sexuals de la dona amb el jove.

En el judici també han declarat uns pèrits que han conclòs que la dilatació anal anòmala del menor tenia com a causa més probable una penetració, tot i que no han pogut concretar-ne la data. Pel que fa a la dona acusada, hi ha documentació que acreditaria una possible addicció a l’alcohol i les drogues des del 2019.

El judici continuarà d’aquí unes setmanes per poder interrogar el menor, que està fugat, la seva mare i els acusats.