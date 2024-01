Jutjat un policia local de Sant Feliu de Llobregat per suplantar un company en un correu que insultava el cap

L’Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimecres un policia local de Sant Feliu de Llobregat per haver enviat un correu electrònic insultant el seu cap a través del compte de correu d’un company. La fiscalia li demana 2.250 euros de multa i indemnització a l’agent víctima, mentre que l’agent afectat li demana quatre anys de presó.

L’agent acusat va acceptar els fets durant el procediment disciplinari que li va obrir l’ajuntament. Aquest dimecres ha assegurat que no va tenir accés a cap dada, document o fitxer de caire reservat o personal ni els ha comunicat o explicat a ningú. La defensa demana l’absolució o penes molt menors per l’atenuant de confessió i dilacions indegudes.

Segons la fiscalia, cap a les 4 de la tarda del 19 de març del 2015 l’agent denunciant era a l’ordinador compartit de la sala sindical, al qual va accedir amb el seu nom d’usuari i codi d’agent, fins que cap a les 16.25 hores va ser requerit pels seus superiors per realitzar altres funcions, i va deixar la seva sessió oberta.

Cap a les 17.21 hores, l’agent acusat i per tal de «perjudicar» l’agent víctima, amb el qual havia tingut disputes prèvies motivades per discrepàncies professionals, va entrar a l’ordinador amb la sessió i nom d’usuari de l’altre agent. Amb l’afany de «lesionar la dignitat i el bon nom» del cap del cos i amb la intenció de danyar la seva fama professional, va enviar un correu electrònic al sotscap del cos on deia: «Ja t’ho vaig dir que el cap era un borratxo i l’altre un ‘drogata’, però, en fi, que els donin, jo a la meva. Ja em diràs alguna cosa, hehehe».

A conseqüència d’aquest correu es va obrir un decret per part de l’Ajuntament de Sant Feliu per tal d’identificar el responsable i es va interrogar diverses persones. Finalment, i gràcies a les càmeres de seguretat i als fulls de serveis dels agents, es va descobrir que havia estat l’acusat qui havia escrit el correu electrònic. Tot això va causar moltes molèsties i ansietat a la víctima, que era interí al cos. L’acusat va demanar disculpes a la víctima, però amb un «somriure».

Per tot això, la fiscalia li demana 2.250 euros de multa i 2.000 euros d’indemnització pels danys morals per un delicte d’injúries contra funcionari públic. En canvi, l’acusació particular demana 4 anys de presó i 10.000 euros d’indemnització per un delicte contra la intimitat.