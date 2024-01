Denunciat un conductor que circulava drogat i de forma temerària per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor que circulava de forma temerària i drogat a la sortida tres de l'AP-7 a Llers (Alt Empordà). Els fets van passar el divendres 26 de gener pels volts del migdia. Els Mossos el van aturar quan van veure que circulava esquivant altres vehicles que feien cua, com a conseqüència del tall de l'autopista AP-7 per la protesta dels agricultors francesos.

Els agents el van interceptar i per evitar que xoqués amb altres conductors i al fer-li el test de drogues va donar positiu. Per tot plegat se'l va denunciar administrativament i se li va bloquejar el cotxe per tal que no seguís circulant. El vehicle portava plaques dels Països Baixos.