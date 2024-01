Catalunya tanca 2023 amb un salari mitjà de 2.056 euros

Catalunya va tancar 2023 amb un salari mitjà de 2.056 euros, segons recull l'estudi Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció de l'Ocupació. Es tracta d'un màxim històric, destaca l'anàlisi de la companyia de recursos humans, i un creixement del 5,2% respecte al darrer trimestre de 2021 -el treball examina els últims vuit trimestres per obtenir «conclusions més rellevants» i evitar «canvis puntuals que distorsionin els resultats»-. És la quarta remuneració més alta de l'Estat, per darrere de Madrid (2.282), País Basc (2.197) i Navarra (2.093). L'anàlisi feta per Adecco apunta que malgrat l'increment salarial, els catalans van continuar perdent poder adquisitiu l'any passat, 387 euros anuals, un 1,5% negatiu.

Catalunya va ser l'única comunitat autònoma de l'Estat, juntament amb la Rioja i Madrid, que es va situar per sota dels 400 euros de pèrdua de poder adquisitiu.

Al conjunt de l'Estat també es va batre un rècord salarial, amb 1.920 euros de mitjana, un 5,4% més que el mateix període de 2021. Pel que fa al poder adquisitiu, la ciutadania en va perdre per segon any consecutiu, 610 euros anuals, un 2,6% menys el 2023

L'estudi d'Adecco assenyala, entre altres coses, que la diferència entre la comunitat amb el major salari i amb el menor es va accentuar el 2023, arribant fins als 749 euros, un 15% més interanual.