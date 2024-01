El jutjat conclou que no hi ha indicis de delicte en el cas del fetge d’Abidal i n'arxiva el cas

El jutjat d’instrucció número 28 de Barcelona ha arxivat la causa per la suposada compra d’un fetge per part de l’exfutbolista francès del Barça Eric Abidal l’any 2012. En una interlocutòria a la qual ha tingut accés l’ACN, el jutjat considera que no hi ha indicis de delicte perquè s’ha acreditat documentalment que el donant era un cosí del jugador i que no va cobrar res per donar part del seu òrgan.

El cas va arribar als jutjats després d’interceptar-se una conversa on un extreballador del Barça, ara mort, va dir a l’expresident del club Sandro Rosell que havien comprat el fetge a Abidal. Tant el jugador, defensat per Carles Monguilod, com el cosí i l’expresident van assegurar en tot moment que el trasplantament havia estat legal.