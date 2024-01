Els transportistes catalans carreguen contra França per la «passivitat» davant els bloquejos

Punt de l'AP7 on es veu l'autopista tallada en sentit nord.ACN

L'Associació General d'Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC) ha carregat contra les autoritats franceses per la «passivitat» mostrada contra els bloquejos dels agricultors, engegades a finals de la setmana passada. En un comunicat, el col·lectiu sosté que l'actuació ha estat «gairebé inexistent» i recorda que els tractats de la Unió Europea recullen «la lliure circulació de persones, béns i mercaderies per tot el territori» i aquestes protestes «suposen un dur atac» aquesta doctrina. Una queixa que han fet pública davant noves mobilitzacions i que qualifiquen com a «dilluns negre». L'AGTC xifra que les pèrdues es podrien enfilar fins als 10 milions d'euros.

L'associació recorda que el 40% de la flota espanyola està dedicada al transport internacional, és a dir, 26.000 empreses i més de 130.000 camions, dels quals en més d'un 90% han de transitar obligatòriament per territori francès. L'AGTC calcula que a diari travessen la frontera 11.000 camions per la Jonquera i uns 10.000 per Irun, al País Basc.

L'organització assenyala que se senten «ostatges» dels agricultors francesos i que els utilitzen per incrementar la pressió als governs. També apunta que les afectacions arriben als accessos a polígons industrials i logístics, refineries, aeroports, estacions de trens i centrals nuclears.