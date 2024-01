Avisen que la proposta de compra d'IAG d'Air Europa podria reduir la competència al Prat

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha avisat que la possible compra d'Air Europa per part d'IAG, matriu d'Iberia, podria reduir la competència a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. A la vegada, considera que també podria comportar «efectes negatius per al benestar dels ciutadans de Catalunya». En un comunicat, remarca que les dues companyies «són rellevants» a l'aeroport del Prat i apunta que, per exemple, seria «l'únic operador» del trajecte entre Madrid i Barcelona. Segons les dades recollides per l'ACCO, el 88,43% dels vols setmanals entre les dues ciutats els duu a terme Vueling i Iberia, del grup IAG, amb un total de 107, i l'11,57% Air Europa, amb 14.

El regulador de la competència també indica que «tindria una posició molt destacada» en les rutes entre Barcelona i Palma de Mallorca, ja que entre les dues firmes sumarien 107 vols (72 de Vueling i 35 d'Air Europa) dels 129 diaris (els 22 restants són de Ryanair). D'aquesta manera, l'ACCO destaca que «es passaria dels tres operadors actuals a únicament dos, i el grup IAG passaria a tenir una quota de mercat, en terme d'oferta de vols, del 55,81% al 82,95%» i recalca que «no existeix la forta competència del tren d'alta velocitat» i tampoc hi ha «la pressió competitiva» per mar.

Per tot plegat, l'ACCO sosté que si es donés el vistiplau a la compra «sense uns compromisos adients, podria suposar una reducció significativa de la competència» en aquestes dues destinacions des de l'aeroport del Prat i podria «comportar un increment del preu i/o una reducció de la qualitat».

L'avís de l'organisme català arriba després que la Comissió Europea anunciés, la setmana passada, l'obertura d'una investigació «exhaustiva» d'aquesta proposta de transacció i s'espera una resolució abans del 7 de juny.