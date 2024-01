Els exempleats de Nissan arranquen una nova etapa amb contractes de formació

Els exempleats de Nissan emprenen una nova etapa a partir de l’1 de febrer, quan es reincorporaran al món del treball amb un contracte de formació que els assegurarà 1.575 euros bruts al mes, després d’haver esgotat els dos anys d’atur, mentre esperen que es concreti el projecte del Hub Factory.

Un total de 606 treballadors del miler aproximat que està pendent de recol·locar han acceptat l’oferta formativa acordada amb la Generalitat i Hub Factory, la societat conjunta creada per QEV i Btech per a explotar les antigues instal·lacions de Nissan en Zona Franca, de les quals la multinacional se’n va anar a finals de 2021.

Després de rebre fa poques setmanes la seva última prestació d’atur, els empleats s’enrolaran ara en dos programes de formació: un de Formació Professional dual i un altre del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A canvi d’aquesta formació teòrica que també inclou una part de pràctiques, i que realitzaran en les antigues plantes de Nissan de Zona Franca i Montcada i Reixac, els treballadors percebran 1.575 euros bruts al mes fins el proper octubre.

Els contractes tenen octubre com a data límit

L’acord al qual van arribar totes les parts després de mesos d’incertesa esperant la concreció dels projectes industrials del hub d’electromobilitat situa octubre com a data límit perquè els treballadors comptin amb un contracte convencional, amb el sou del conveni del Metall més un 20 % més.

La formació que realitzaran en aquests propers mesos està centrada al vehicle elèctric i la transformació que encara la indústria de l’automoció amb el repte de l’electromobilitat, segons han informat fonts sindicals.

Els mòduls de Formació Dual que cursaran al voltant de la meitat dels exempleats que s’han apuntat a l’oferta formativa són de muntatge i mecànica, administratiu o mosso de magatzem, i els treballadors han pogut elegir si anar a Zona Franca o a Montcada.

«Els treballadors estan contents perquè cobraran un salari després d’esgotar l’atur i perquè suposa tornar a començar al món laboral. Tenen a més l’esperança que en pocs mesos puguin estar ja treballant al cent per cent», ha explicat a EFE Roberto Carlos Pacheco, portaveu de CCOO.

Chery continua esfullant la margarida

Els exempleats de Nissan afronten amb il·lusió aquesta nova etapa de la seva vida laboral a l’espera, sobretot, que el fabricant xinès de vehicles elèctrics Chery decideixi finalment si aterra a la Zona Franca, el que aportaria la càrrega de treball necessària per garantir la seva contractació.

Tots els implicats asseguren que segueixen les converses entre la multinacional asiàtica i BTech i van «ben encaminades», encara que l’anunci definitiu s’està retardant més del que s’esperava, segons fonts properes a les negociacions.

A finals de 2023 una delegació de la firma automobilística xinesa va passar deu dies a Barcelona, prenent mesures i inspeccionant la factoria de Zona Franca.

La firma asiàtica estudia fabricar models de la seva marca Omoda des de Barcelona, ciutat que serviria per al seu desembarcament a Europa, i està en converses per a això amb BTech.

Si es tanca l’acord amb els volums que s’havien avançat, BTech podria començar a acoblar els vehicles de Chery el proper abril i contractar unes 150 persones, en un primer moment, i a unes altres 150, després, fins assolir les 300 a finals de 2025.

Mentre esperen el sí definitiu de la firma xinesa, els sindicats confien també que es confirmi el muntatge de camions d’un fabricant estranger que podria donar ocupació a 200 persones més.

Preguntat pels periodistes, el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Roger Torrent, va insistir divendres passat en què «tot avança com estava previst» i va tornar a demanar «cautela» per garantir un final satisfactori per a les converses obertes.