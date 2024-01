Es constitueix la Comissió Assessora de l'Agència de Ciberseguretat per desplegar el model de ciberseguretat de Catalunya al món local

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, des d’aquesta setmana, compta amb una Comissió Assessora per garantir el compliment d’un dels seus objectius principals: desplegar el model de ciberseguretat a l’Administració local, i ho fa amb la col·laboració del Consorci AOC. Aquesta Comissió Assessora ja ha establert les bases del pla de treball i la calendarització de les properes sessions per avaluar els avenços dels treballs de la Comissió.

La Comissió estarà integrada per diferents experts i expertes del Consorci AOC, de la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i els Ajuntaments de Tremp, Tarragona, Cornellà i Sant Boi de Llobregat. La formació d’aquest Comitè representa, per tant, una col·laboració entre diferents institucions per tractar de manera conjunta el repte que implica la implementació d’un model de ciberseguretat efectiu.

D’altra banda, amb la creació d’aquesta Comissió Assessora, es pretén establir un marc sòlid per abordar els reptes del sector a l’Administració local i garantir-ne una gestió eficient i segura de la informació. La importància d’aquesta iniciativa radica en la necessitat d’assegurar la protecció de les dades i les infraestructures crítiques contra les amenaces cibernètiques. Un desafiament al qual, com altres entitats, han de fer front les administracions.

La primera reunió de la Comissió es va celebrar dijous 25 de gener i va servir per definir l’estratègia i estipular les bases inicials del seu propòsit. El president de la Comissió i Director de l’Agència de Ciberseguretat, Tomàs Roy, va destacar que «el repte de desplegar el nou model de ciberseguretat per a les Administracions locals requereix i ens exigeix una col·laboració amb les entitats i agents més representatius del món municipalista per assolir l’èxit del desplegament. A data d’avui hem arribat a 214 entitats municipalistes, però el salt que volem fer ens interpel·la a impulsar aquesta col·laboració institucional com la que es farà en el marc d’aquesta Comissió».