Cancel·len un concert de The Tyets i Julieta a Mislata i el grup apunta a «traves administratives»

El concert de The Tyets i Julieta que s'havia de celebrar aquest divendres a la nit la sala Repvblicca de Mislata es va suspendre només quatre hores abans per ordre municipal. El consistori va al·legar que s'havien venut més entrades del permès i va optar per enviar la Policia Local a precintar cautelarment el local, segons informen diversos mitjans valencians. «Hem flipat amb les notícies que afirmen que es van vendre més entrades del compte. Heu de saber que són falses. L'aforament de la Sala Repvblicca porta més de 30 anys essent de més de 1.350 persones. I es van posar a la venda només 1.300 entrades pensant, precisament, en la comoditat del públic», ha criticat el grup del Maresme, que ha parlat de «traves administratives».

«En cap cas la suspensió ha estat un problema de la promotora per haver venut més tiquets del compte, ni de la sala, ni del grup. Sinó de l'ajuntament que ha posat traves administratives a última hora», ha insistit The Tyets en un post a Instagram. «Hem rebut la notícia un cop arribats tots a València. La Sala està precintada per la poli i no s'hi pot fer el concert. No existeix alternativa per aforaments ni disponibilitats», ha lamentat el grup de Mataró. «Estem igual de tristos que vosaltres. Quin gran concert ens hem perdut. Ens sap molt de greu. Tornarem», ha reblat The Tyets. Per la seva banda, la promotora Pro21Cultural –organitzadora del festival La Prèvia– ha apuntat la suspensió del concert a «causes externes» a l'organització.

«L'ajuntament de Mislata ha precintat la sala, es veu que tenen un conflicte de normativa, llicència, permisos o similar, el cas és que fins les 16 hores no ens han comunicat el patís», ha precisat la productora en un missatge a les xarxes socials. «Un 'marró' per tots: artistes, promotora, la gent de la sala, públic, periodistes que estaven acreditades, tècnics d'escenari...», ha lamentat Pro21Cultural. «Estem abatudes pel desenllaç d’aquesta situació, i creieu-nos quan vos diguem que ho hem lluitat fins a l’últim moment. Han estat moltes les hores invertides organitzant un esdeveniment que ens il·lusionava moltíssim», ha afirmat la promotora, que ha recordat que fa dos mesos que es van exhaurir les entrades per a The Tyets i Julieta.

La sala Repvblicca anuncia accions legals

«Des d'aquest moment procedim a la devolució de les entrades, prompte hi tindreu notícies», ha conclòs Pro21Cultural. Finalment, la sala Repvblicca ha emès un comunicat on ha negat que sobrepassés l'aforament permès i ha carregat contra el consistori de Mislata, governat pel socialista Carlos Fernández Bielsa. «Per causes sobrevingudes alienes a la nostra voluntat, ens veiem obligats a cancel·lar el concert d'avui de The Tyets i Julieta, i la sessió de demà de José Coll. Lamentem molt la situació i des de la sala Repvblicca esperem estar amb vosaltres al més aviat possible», ha manifestat la sala de concerts, que ha anunciat «accions legals» contra el tancament.

«Des de l'ajuntament porten molts anys intentant tancar-nos la sala. Primer, fent una ordenança municipal per capar l'aforament del recinte que té una aforament legal de seguretat de 1.700 persones, certificat i testat pels organismes competents», ha recordat la sala Repvblicca. «I ara han fet un pas més i ens han tancat preventivament. És a dir, no només et redueixo dràsticament l'aforament, sinó que et tanco el local perquè pressuposo que superaràs l'aforament que t'he imposat. No sabem d'on treuen això. El precinte de la sala és totalment il·legal i el procediment nul, motiu pel qual iniciarem totes les accions judicials necessàries», han conclòs els responsables de la sala de concerts.