Aragonès anuncia la posada en marxa als centres penitenciaris d'unitats per a persones vulnerables amb patologies de salut mental

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anuciar ahir la posada en marxa de les Unitats d'Intervenció Compensatòria (UICs) per a persones vulnerables amb patologies de salut mental als centres penitenciaris. Aquestes unitats sorgeixen dels treballs entre el Departament de Salut i el Departament de Justícia, Drets i Memòria, en col·laboració amb el Pacte Nacional de Salut Mental.

El Programa marc d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat acumulada s’executarà en dues fases. La primera es durà a terme durant el primer semestre de 2024, amb l’obertura de la UIC a Puig de les Basses, que comptarà amb una inversió d’1,5 milions d’euros. Posteriorment, en una segona fase, es completarà el desplegament de la resta d’unitats previstes per tot el territori. El cronograma i els detalls d’aquesta segona fase es concretaran un cop s’avaluï la UIC de Puig de les Basses, que s’implanta primer com a prova pilot.

En aquest sentit, els treballs entre els Departaments de Justícia i Salut han detectat la necessitat de crear cinc UICs territorials als centres penitenciaris de Mas Enric, Lledoners, Puig de les Basses, Joves, Brians 1, amb 12 i 20 places, i Brians 2, amb 60 places. La previsió a mitjà termini és que cinc centres penitenciaris del país comptin amb aquestes unitats especialitzades.

Les UIC del CP a Puig de les Basses entraràn en funcionament abans de l’estiu i acolliràn a una vintena de persones a l’antic pavelló de psiquiatria, construït l’any 2014 i buit des d’aleshores. Deu anys després, es donarà finalment ús a aquest emplaçament del centre penitenciari. Ambdós departaments ja han consensuat els criteris d’alta i de baixa dels usuaris, de la llista d’espera i els circuits d’avaluació, de comunicació i de governança d’aquestes unitats.

També es preveu una dotació de professionals especialitzats per part de Salut i Justícia a la UIC del CP de Puig de les Basses. Per al seu funcionament, es contractaran una trentena de professionals de la salut, l’educació social, psicòlegs, juristes, treballadors socials, tècnics esportius, artístics i mediadors interculturals, a més del personal de règim interior necessari.

«Aquesta legislatura ha de ser la legislatura de la salut mental”, va afirmar Aragonès, qui va destacar que aquestes problemàtiques són encara més intenses a les presons, on el percentatge de persones que les pateixen «multiplica per 5 el percentatge de la resta de la població». Amb aquestes dades sobre la taula, Aragonès va subratllar la necessitat que els centres penitenciaris puguin fer bé la seva feina, «per la pròpia dignitat i tractament dels interns», però també per assolir «l’objectiu de la reinserció».

Per la seva banda, la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, va assegurar que la creació d’aquestes unitats «representa un salt qualitatiu i tindrà un impacte positiu en la convivència als centres, ja que disminuirà la incidentalitat i l’ús de mètodes coercitius i és una peça més que ens permet avançar cap a l’objectiu de contencions mecàniques zero».