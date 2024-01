Un mosso admet que va facilitar dades policials a la propietària d’un prostíbul de Terrassa

Un mosso d’esquadra ha acceptat una pena de dos anys de presó i tres d’inhabilitació per a feina pública per haver consultat de forma il·legal dades policials de diverses persones per encàrrec de la propietària d’un prostíbul de Terrassa. A canvi, la dona, també condemnada a un any de presó, li pagava amb diners o amb serveis sexuals gratuïts d’alguna prostituta.

El judici amb jurat popular havia de començar aquest dijous a l’Audiència de Barcelona, però no s’ha fet perquè les parts han arribat a un acord de conformitat. Segons ha pogut saber l'ACN, el policia ha estat condemnat per suborn i revelació de secrets, mentre que l’altra acusada ha estat condemnada per suborn. Cap dels dos ingressarà a presó.

L’agent estava destinat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la comissaria de Terrassa. en un període no concretat entre febrer del 2019 i abril del 2021 va actuar sota les indicacions de l’altra acusada, propietària del prostíbul. Accedia als registres informàtics reservats dels Mossos per obtenir i facilitar-li dades personals, patrimonials, antecedents penals o implicació en investigacions policials de persones relacionades amb la dona.

Així, va informar a l’acusada que una determinada persona havia estat detinguda i empresonada, va consultar i comunicar la fitxa policial de diverses persones, entre les quals tres treballadores del prostíbul. També va accedir 389 vegades a la fitxa policial de l’acusada, que tenia antecedents penals.

A canvi de la informació, l’acusada li va donar diners i també li va oferir serveis sexuals gratuïts d’algunes de les seves treballadores. La investigació de la Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos va incloure l’anàlisi del sistema informàtic del cos policial, així com del telèfon mòbil de l’acusat on hi havia les converses amb l’altra acusada.

La fiscalia demanava inicialment deu anys de presó per suborn i revelació de secrets, 22 anys d’inhabilitació per a treball públic i 4.860 euros de multa. A la dona li demanava cinc anys de presó i 4.860 euros de multa per suborn. Com que finalment es va arribar a un acord abans del judici amb jurat popular que havia de començar aquest dijous a l’Audiència de Barcelona, la pena final de la condemna s’ha rebaixat per al mosso a dos anys de presó, 540 euros de multa i tres anys d’inhabilitació per a treball públic pels mateixos delictes, amb els atenuants de dilacions indegudes i confessió. Per a la propietària del prostíbul la pena s’ha rebaixat a un any de presó i 540 euros de multa per suborn, amb els atenuants de dilacions i confessió. Cap dels dos haurà d’ingressar a presó amb la condició que no delinqueixin en els propers dos anys.