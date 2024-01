Validen per primera vegada un test de biòpsia líquida en sang per detectar càncer de còlon i recte

Un equip d'investigadors de l'Hospital del Mar de Barcelona ha confirmat la utilitat d'un test de biòpsia líquida en sang per detectar càncer de colon i recte, amb un rendiment comparable a les opcions actuals de detecció no invasiva. El treball, que publica la revista 'Annals of Oncology', fa servir la tècnica de la biòpsia líquida per detectar marcadors tumorals en sang perifèrica. Els resultats mostren que la prova presenta una sensibilitat superior al 90% en tumors i del 23% en lesions polipoides preneoplàstiques, prèvies a l'aparició del tumor. L'equip considera que l'eina podria servir per incrementar la participació de la població en els programes de cribratge, que ara se situa en menys de la meitat dels cridats a participar-hi.

L'estudi ha analitzat 623 mostres de sang, 318 de persones que es van sotmetre entre els anys 2017 i 2018 a una colonoscòpia a l'Hospital del Mar després que la prova de sang oculta en femta, el test utilitzat en el programa de cribratge de càncer de còlon, donés positiu. La resta es tractava de persones a qui s'havia detectat un càncer de còlon.

El test busca ADN procedent del tumor al còlon, fent servir diferents estratègies a l'hora. La prova analitza la presència de mutacions de l'ADN, metilacions o la presència de proteïnes relacionades amb el tumor.

«L'anàlisi de múltiples marcadors permet incrementar la sensibilitat en la detecció de l'ADN tumoral circulant, que en els estadis més inicials del tumor pot estar molt poc present en les mostres de sang», explica Beatriz Bellosillo, cap de secció de Diagnòstic Molecular del Servei d'Anatomia Patològica.

D'aquesta manera s'avança la biòpsia líquida a «un pas abans» del que es fa actualment, «per convertir-la en una eina útil per detectar el càncer en estadis molt primerencs», segons indica Joana Vidal, autora de l'estudi. Es tracta, afegeix «d'anar a buscar el càncer abans que doni la cara».

El treball revela que el test en sang té una sensibilitat similar a la prova utilitzada en el cribratge poblacional a Catalunya, que es basa en la detecció de traces de sang a la femta. Totes dues proves tenen sensibilitats altes, detecten més del 80% dels casos, mentre que la seva efectivitat en relació amb les lesions prèvies als tumors, els pòlips preneoplàstics, baixa a un de cada quatre casos. Ara es fa un estudi amb milers de persones als Estats Units per ratificar aquests resultats.

Els autors del treball opinen que aquest nou tipus de test permetria incrementar la participació de la població al programa de cribratge de càncer de còlon. Actualment, segons indiquen des de l'Hospital del Mar, aquest programa no ha superat a Catalunya el 50% de la població cridada a participar-hi.

En aquest sentit, Clara Montagut, cap de secció d'Oncologia Digestiva de l'Hospital del Mar, fa una crida a participar en aquests programes, perquè la detecció precoç dels tumors fa «més fàcil» tractar-los i incrementa les possibilitats de curació.

L'estudi s'ha fet en col·laboració amb l'empresa biotecnològica dels Estats Units, Guardant Health, responsable del desenvolupament del test. També hi ha participat la Xarxa dibi de diagnòstic biomèdic i per la imatge, així com investigadors del Ciber del Càncer (Ciberonc).

Finalment, l'Hospital del Mar recorda que el càncer de còlon i recte és el més freqüent entre les persones de més de 50 anys. A l'Estat representa el 15% dels càncers diagnosticats. Es desenvolupa a l'interior del budell gros a partir de petites lesions, que es poden extirpar abans que es desenvolupi un tumor.