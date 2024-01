Detingut per tercera vegada un lladre que en una setmana ha rebentat 38 cotxes entre Sils, Riudellots i Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sils (Selva) un lladre a qui ja han arrestat en tres ocasions en només una setmana per entrar a robar en cotxes aparcats al carrer. Segons ha avançat el DdG, van ser disset els vehicles que va rebentar per emportar-se tot el que trobava a dins, com cables, ulleres, cantimplores o una gravadora.

Els fets van passar a quarts de quatre de la matinada de dilluns a dimarts quan un veí que anava a treballar va alertar que el seu cotxe i molts d'altres tenien el vidre trencat i que li faltaven alguns objectes. Els Mossos van poder comprovar que hi havia onze vehicles afectats al carrer Juli Garreta, tres més al carrer Onze de setembre, un al carrer Selva un altre al carrer Girona i un més al carrer Maçanet.

De seguida es va iniciar una recerca i ben aviat van trobar el sospitós amagat a la plaça de l'Estació de Sils amb diverses jaquetes a sobre, igual que havia fet a Riudellots en la primera de les tres detencions el passat 18 de gener on va entrar a robar en dinou cotxes. En aquella ocasió va ser una afectada que va reconèixer una de les jaquetes que portava el sospitós qui va avisar la policia que el va detenir. Tres dies més tard tornava a actuar, en aquest cas al barri de Pedret de Girona a quarts de vuit del vespre, on va rebentar dos cotxes.

Un veí va avisar els Mossos que el van poder detenir i van trobar els objectes -bàsicament roba de ciclista- que s'havia emportat d'un dels cotxes. Aquest dimarts a la matinada a Sils va tornar a actuar en disset cotxes més. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutge de guàrdia de Santa Coloma de Farners.