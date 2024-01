Pneumòlegs catalans demanen que s'agiliti el Pla antitabac que prohibiria fumar i vapejar a les terrasses

La Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) i el Barcelona Respiratory Network (BRN) han demanat al ministeri de Sanitat i a la Generalitat que agilitin el nou Pla antitabac que pretén ampliar els espais lliures de fum a les terrasses, les platges o els cotxes, en presència de menors i embarassades. Els experts han afirmat que hi ha suficient evidència científica que avala que la mesura contribuiria a millorar la salut dels ciutadans. Així mateix, han assegurat que també estan provats els efectes perjudicials dels vapejadors en la salut dels seus usuaris i en la dels fumadors passius. En aquesta línia, han assegurat que s'ha demostrat que aquests elements són la porta d'entrada al tabaquisme dels joves.

Els experts han revelat que comptant només dotze països, entre ells Espanya, més de 8,3 milions de persones utilitzen cigarrets electrònics a Europa. Han indicat que d’acord amb l'enquesta TackSHS Survey, feta en més de 11.000 ciutadans de més de 15 anys i publicada en ‘Journal of Epidemiology’, la majoria dels usuaris també fumen cigarrets convencionals, utilitzen cigarrets electrònics amb nicotina i cigarrets electrònics en zones interiors lliures de fum.

En concret, l’estudi ha assenyalat que el 65,1% utilitza el cigarret electrònic en almenys un ambient interior on està prohibit fumar; en particular, en els llocs de treball (34,9%) i bars i restaurants (41,5%). De l’estudi també se’n desprèn que els joves i els adolescents són el grup més vulnerable a començar a fumar.

Els especialistes han alertat que en l'actualitat el nombre de fumadors en espais públics oberts ha augmentat i, com a conseqüència, "s’ha produït una pèrdua de la qualitat de l'aire respirat, incrementant-se la concentració de partícules i d'altres agents contaminants, afectant la salut de treballadors i clients d'aquests espais".

Així, han assenyalat que el fum del tabac augmenta el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars, respiratòries i infeccions respiratòries. A més, han remarcat que és un excel·lent vehicle de transmissió de partícules virals que pot afavorir la transmissió de la covid. A banda, han avisat que l'exposició al fum de tabac aliè augmenta significativament el risc de desenvolupar la malaltia pulmonar obstructiva crònica en persones amb una exposició breu i en dones.

També han recordat que el vapor dels cigarrets electrònics que conté nicotina augmenta la permeabilitat endotelial pulmonar, indueix inflamació i provoca alteracions de les vies respiratòries i del parènquima. A més, han assegurat que els compostos dels e-cigarrets han estat detectats en sang del cordó umbilical i en la llet materna en no usuàries exposades.

En aquesta línia, han afirmat que el suport públic per a ampliar els espais sense fum a zones semiprivadas, més enllà dels centres de treball o els espais públics, és alt, especialment quan es tracta de llocs freqüentats per nens com els automòbils privats, els parcs infantils i els recintes escolars.

Porta d'entrada al tabac en joves

Per altra banda, han subratllat que vapejar pot encoratjar les persones a començar a fumar, augmentar la dependència o dificultar l'abandó dels vapejadors. “En legislar sobre el vapeig, cal insistir que aquest no és innocu per a la salut i sobretot insistir que no és un mètode per a deixar de fumar", han considerat els pneumòlegs que han explicat que actualment existeixen fàrmacs segurs i eficaços per a la deshabituació tabáquica.

Sobre aquest tema, han remarcat que diversos estudis internacionals i d'àmbit estatal han demostrat l'existència d'aquesta potent associació entre el vapeig i els més joves i l’inici del tabaquisme posteriorment.

De fet, han explicat que a Espanya, un de cada quatre estudiants de 12 i 13 anys ha provat alguna vegada un cigarret electrònic, més les noies que els nois, segons un estudi efectuat en 8.000 estudiants de 1r i 2n de l'ESO, sobre consum d'alcohol, tabac i possibles addiccions comportamentals en menors, elaborat per la Delegació del govern espanyol.

En aquest sentit, han avisat que tot i que en la primera adolescència, la prevalença de consum de tabac convencional és relativament baixa, el de cigarrets electrònics és molt més alt. Fins un 25% ha fumat un e-cigarret alguna vegada en la seva vida (una mica més les noies) i entre un 10% i un 12% en l'últim mes.

Així, a mesura que augmenta l'edat, augmenta el consum de tabac convencional. En el grup de 14 a 18 anys s'arriba a quintuplicar respecte el d'entre 12 i 13 anys per al tram temporal de l'últim mes, passant del 4,1% al 21%. També s'enfila el de consum de cigarrets electrònics, ja que els alumnes de 13 anys que han vapejat pràcticament dupliquen als de 12 anys en l'últim mes, un 14,5% enfront del 7,6%.

“El tabaquisme passiu i el vapeig passiu són nocius per a la salut humana. Avui dia, gràcies a les recerques que s'han realitzat sobre aquest tema, disposem d'evidència científica suficient i molt robusta per a donar suport a la mesura”, ha assegurat el doctor Antoni Rosell, pnemòleg i president de BRN.

Per tot plegat, la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) i el Barcelona Respiratory Network han encoratjat el ministeri de Sanitat i la Generalitat a tirar endavant el nou pla. “No fer-ho, no seria ètic per als fumadors i vapejadors passius”, ha argumentat Carmen Monasterio, pneumòloga presidenta de SOCAP.