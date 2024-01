Un pare admet que va abusar sexualment del seu fill durant anys però al·lega que era «per jugar»

Un pare que s'enfronta a 6 anys de presó per abusar sexualment del seu fill quan tenia entre 5 i 7 anys a Arbúcies (Selva) ha reconegut que li va llepar els genitals però ha assegurat que era «per jugar»: «Per a ell era com pessigolles i reia. Ho feia per mostrar-li el meu afecte». La defensa demana l'absolució perquè considera que l'acusat no buscava «satisfacció sexual».

Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció quarta de l'Audiència de Girona, la mare del menor ha explicat que va notar que el nen tornava neguitós de les trobades amb el progenitor i que sovint no hi volia anar. No ho va relacionar amb els abusos fins que, finalment, el menor li va explicar que el pare li feia «molts petonets, també amb llengua» als genitals.