Neix a l'Hospital Clínic un nadó gestat en un úter trasplantat i cedit per la seva àvia

L'Hospital Clínic de Barcelona ha acollit el naixement del fill de la segona dona trasplantada d'úter a l'Estat. L'infant es diu Manuel, va pesar 2,9 quilos i va néixer el 2 de gener passat. Tant ell com la seva mare, Maira Montes, es troben en perfecte estat de salut. La cirurgia va fer-se el 4 d'abril de 2022 gràcies a la donació de l'úter de la mare de la Maira.

Aquest és el segon nadó que neix al centre sanitari fruit d'un trasplantament d'aquest òrgan després de la primera experiència el mes de març de l'any passat. El Clínic és l’únic hospital d'Espanya que ha desenvolupat aquesta mena d'operacions. En aquest nou cas, la pacient també patia la síndrome de Rokitanski, que fa que les dones neixin sense úter ni trompes de fal·lopi.

Aquesta operació s'emmarca en un projecte de recerca que involucra més de 50 professionals i que es va iniciar fa set anys. Pretén validar la viabilitat d'aquesta cirurgia amb l'aprovació de cinc trasplantaments en dones amb síndrome de Rokitanski.

Francisco Carmona, cap del servei de Ginecologia de l’Hospital Clínic ha recordat que «la Maira va estar a dins de l’úter que ara està dins seu». Ha assegurat que aquesta és una nova «fita mèdica i científica» i «un canvi absolut de paradigma mèdic». En aquest sentit, ha destacat «l’expertesa de l'equip de professionals que ho ha fet possible».

Per la seva banda, Antonio Alcaraz, cap de servei d’Urologia ha ressaltat que aquest cas és tot un avenç del quan cal sentir-se’n afortunat: «Aquesta cirurgia és de les més complexes que hi ha i hem demostrat, no una, sinó dues vegades, que som capaços de fer-la amb molt bons resultats», ha indicat.

Una cirurgia molt complexa

En aquest trasplantament es va introduir alguna modificació tecnològica respecte la primera experiència. L’equip va comptar amb un exoscopi, un dispositiu que l’hospital va incorporar el 2022 i que consisteix en una lent de gran augment i alta definició d’imatge. Va ajudar a la cirurgia de banc, moment en què l'úter està fora del cos i es prepara per poder ser transferit, i en l'implant en cirurgia oberta.

L'úter és un òrgan anatòmicament molt complex. Té una xarxa de venes petites i fràgils enlloc de venes visibles i ben establertes com passa amb altres òrgans. La vascularització d'aquest òrgan es multiplica per 20 quan hi ha embaràs, però està molt poc vascularitzat quan no n'hi ha.

Manuel, el segon nadó d’una dona trasplantada d’úter

Dos mesos després de la cirurgia la Maira Montes ja va tenir la seva primera regla i al cap d’uns mesos se li va iniciar el procés de fertilització. La Maira ha passat un embaràs totalment normal i amb els controls previstos fruit del trasplantament.

A la setmana 37 se li va practicar una cesària, ja que les pacients trasplantades d’úter no poden donar a llum de manera vaginal perquè es posa en risc l’òrgan i el nadó. La cesària va anar a càrrec del doctor Francesc Figueras, Cap de Servei de medicina maternofetal i el seu equip. Quatre dies després de donar a llum la Maira, la seva parella, Toño, i el petit Manuel van poder tornar a casa. La pacient ha manifestat la voluntat de tenir un segon fill.

El primer trasplantament d’úter d’Espanya es va fer l’octubre de 2020 i el març de 2023 va néixer el Jesús, el primer nadó de l'Estat després d’un trasplantament d’aquest òrgan. El Clínic ha fet dos trasplantaments d’úter i en els dos casos ha nascut un nadó. El primer naixement després de trasplantament d'úter d'una donant viva al mon va tenir lloc el 2014 a Suècia a l'Hospital Universitari de Sahlgrenska de la Universitat de Göteborg dirigit per Mats Brännström.